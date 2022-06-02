Производитель "Байрактара" передаст Украине 1 беспилотник бесплатно

Компания-производитель турецких ударных беспилотников "Байрактар" передаст одну единицу техники Украине бесплатно. Об этом компания Baykar сообщила в своём твиттере.

Компания решила передать "Байрактар" после того, как граждане Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку нового беспилотника для Вооружённых сил Украины всего за три дня.

"Народ Литвы благородно собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar бесплатно подарит Литве беспилотник и попросит, чтобы собранные средства пошли на гумантирную помощь в Украину", - сказано в заявлении компании.