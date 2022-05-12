Один из обвиняемых в "торговле детьми" получил шесть лет колонии 

В Москве суд приговорил к шести годам строгого режима Кирилла Анисимова, обвиняемого по так называемому делу о "торговле детьми", рождённых от суррогатных матерей.

Ранее Анисимов признал вину и заключил сделку со следствием, однако другой обвиняемый по тому же делу, находящийся за пределами России, юрист Константин Свитнев, заявляет, что Анисимов сделал это под давлением.

"Безумный срок, назначенный невиновному человеку за придуманное следствием преступление, которого он не совершал и не мог совершить – это прямая заслуга адвокатов, при содействии которых Кирилл подписал фиктивное признание", - цитирует Свитнева издание "Медуза".

По его словам, все якобы проданные дети, фигурирующие в материалах дела, имеют прямое родство со своими генетическими родителями и находятся в своих семьях. Ещё пятеро детей – двое граждан Австралии, двое филиппинцев и один американец – до сих пор незаконно удерживаются российскими властями в сиротских приютах.