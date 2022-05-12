Один из обвиняемых в "торговле детьми" получил шесть лет колонии 

В Москве суд приговорил к шести годам строгого режима Кирилла Анисимова, обвиняемого по так называемому делу о "торговле детьми", рождённых от суррогатных матерей.
Ранее Анисимов признал вину и заключил сделку со следствием, однако другой обвиняемый по тому же делу, находящийся за пределами России, юрист Константин Свитнев, заявляет, что Анисимов сделал это под давлением.
"Безумный срок, назначенный невиновному человеку за придуманное следствием преступление, которого он не совершал и не мог совершить – это прямая заслуга адвокатов, при содействии которых Кирилл подписал фиктивное признание", - цитирует Свитнева издание "Медуза".
По его словам, все якобы проданные дети, фигурирующие в материалах дела, имеют прямое родство со своими генетическими родителями и находятся в своих семьях. Ещё пятеро детей – двое граждан Австралии, двое филиппинцев и один американец – до сих пор незаконно удерживаются российскими властями в сиротских приютах.
- Уголовное дело о торговле детьми возбудили в январе 2020 года. Тогда в квартире в Одинцовском районе Московской области нашли четырёх младенцев, один из которых был мёртвым. Следствие заявило, что всех четверых детей родили суррогатные матери для иностранцев. Они оформляли документы для вывоза младенцев за рубеж.
- По делу были арестованы семь человек, среди них - несколько врачей-акушеров и генеральный директор центра по суррогатному материнству. По версии следствия, в 2014–2020 годах обвиняемые предоставляли платные услуги суррогатных матерей и "нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий". В чем заключались нарушения, не уточняется. В России разрешено суррогатное материнство, в том числе для иностранных граждан, на коммерческой основе.
- Медики, обвинённые в незаконной торговле детьми, вину не признали. Они считают дело полностью сфабрикованным.
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