Суд в Москве арестовал девушку за попытку продать новорождённого 

Лефортовский суд Москвы арестовал 26-летнюю жительницу Казани Эвелину Фадееву, которая пыталась продать своего новорождённого сына за 100 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, Фадеева разместила в интернете объявление о поиске приёмных родителей. В переписке с потенциальными кандидатами она потребовала за ребёнка 100 тысяч рублей.

22 ноября Фадеева встретилась с "покупателями" в одной из московских гостиниц, где получила расписку, деньги и передала ребёнка. После этого её задержали.

В роли "покупателей" выступили волонтёры движения против рабства "Альтернатива". Перед "контрольной покупкой" они пытались уговорить Фадееву не продавать ребёнка, но безуспешно, пишут "Казанские ведомости".

По данным "Альтернативы", мать девушки знала о планах дочери и поддерживала их, а отец новорождённого предлагал оставить младенца на помойке.

Сейчас ребёнок находится в больнице. Фадеевой предъявили обвинение в торговле людьми. Максимальное наказание по этой уголовной статье – 10 лет лишения свободы.