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Один из самых богатых бизнесменов России арестован по делу о катастрофе на шахте "Листвяжная"

Собственник "СДС-Угля" Михаил Федяев в зале суда

Владелец угольной шахты в Кузбассе "Листвяжная" Михаил Федяев арестован судом в Кемерове до середины февраля 2022 года. В ноябре в катастрофе на объекте погиб 51 человек. 59-летний бизнесмен обвиняется в злоупотреблении коммерческими полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ему грозит заключение на срок до 10 лет.

Федяев занимает 177 место в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала Forbes. В 2020 году редакция оценила его состояние в 550 миллионов долларов. Его сын — депутат Госдумы от Единой России. Бизнесмен не признал свою вину, его адвокат сообщил, что он будет обжаловать арест, — сообщает "Интерфакс".

Кроме Федяева по делу о катастрофе арестованы генеральный директор компании-владельца шахты “СДС-угля”, она из крупнейших производителей угля в России. Арестован технический директор предприятия и главный инженер шахты. Все они должны пробыть в СИЗО как минимум до 25 января.

В пятницу представитель СК заявил, что высшее руководство "СДС-Угля" знало, что на "Листвяжной" допускались грубые нарушения техники безопасности. Как утверждается, в холдинге задним числом создаются отчёты о расходах на меры безопасности, — передаёт Сибирь.Реалии.

В начале декабря на совещании с президентом Владимиром Путиным Федяев утверждал, что компания не экономила на средствах безопасности и защиты. "Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность", - заявил он тогда.

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