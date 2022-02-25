"Один на весь район". В Москве охотятся на противников войны

В четверг в десятках городов России прошли акции протеста против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями. Во многих городах участников акций задерживали. По данным "ОВД-Инфо" (внесён в реестр "иноагентов"), по всей России были задержаны более 1700 человек. Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек.

Москвич Аркадий Пасерба перепостил в Фейсбуке приглашение на антивоенную акцию в Москве. В тот же вечер к нему пришли полицейские и попытались увезти его в отделение без предъявления каких-либо обвинений и постановлений. Пасерба отказался, ему стало плохо, поднялось давление, и он вызвал скорую. Полицейские поехали с ним в больницу и дежурят возле палаты, в которой находится пациент.

Свою историю Аркадий Пасерба – бывший военный, а ныне бизнес-консультант – рассказал в интервью Радио Свобода:

– В четверг я с негодованием отреагировал на новости, что началась война и так далее. Естественно, эмоционально писал по привычке что-то в социальные сети, но при этом откровенно агрессивной риторики не допускал. Потом увидел пост известной правозащитницы, что в четверг в 19 часов центре Москвы пройдет антивоенная акция. В общем, это не было призывом к митингу, не было призывом к какому-то конкретному действию. Это, скорее, выражало естественное стремление людей в трудный момент принятия личных этических и моральных решений куда-то прийти с кем-то поговорить. Многие друзья мне тоже звонили, говорили: "Слушай, ну, давай встретимся, съездим, поговорим. Понятно, что все телефоны у нас прослушиваются. Выработаем какую-то общую позицию". Я, разумеется, с негодованием отношусь к тому, что началась война, но считаю, что для изменения ситуации надо делать что-то осознанное, целенаправленное и систематическое. Поэтому я ограничился перепостом. Его вчера, кстати, жене показали, даже не мне, сказали: "Вот, у него был такой перепощенный пост по поводу".



– А как полиция вообще на вас вышла?

Нам приказано применить к вам силу, мы вызываем РУБОП

– Вечером, когда мы сидели и ужинали всей семьей, звонок в дверь. Сын спросил: "Кто?" – а ему говорят: "Это участковый, из полиции". Ну, естественно, я пошел открывать. Там стояли один в гражданском и двое в форме, старшие лейтенанты, назвали свои фамилии, показали документы. И ничего конкретного не сказали, что "у нас для вас повестка" или что-то подобное, а так как бы исподтишка машут мне руками: "Ну, выйдите, выйдите сюда, выйдите из квартиры, чтобы жену и детей не волновать, нам надо с вами переговорить". Я говорю: "Да заходите". – "Нет-нет, выйдите сюда". Ну, хорошо, выхожу, говорю: "Слушаю вас". – "Мы хотим, чтобы вы с нами поехали в ОВД "Чертаново Центральное". – "А зачем? Мне это ни за чем не надо". – "Ну, вот стало известно, что вы, по месту прописки, в этом Чертаново Центральном, разместили какой-то пост в фейсбуке, которые трактуется нами как призыв к участию в антивоенном (хотя там и близко таких слов не было) митинге". Я говорю: "Слушайте, я просто так не поеду. Это просьба?" – "Да, просьба". – "Ну, слушайте, время – десятый час, какие просьбы? Если есть повестка, оставьте, я приеду завтра днем. Если есть постановление, давайте постановление, я и сегодня с вами поеду". – "Ну, нет". Уходить не хотят, ужинать мне мешают. В общем, они час мотали мне нервы, сказали, что "нам приказано применить к вам силу, мы вызываем РУБОП". Вызвали еще двоих рубоповцев, и вот впятером стоят, толкутся в прихожей моей. Говорят: "Мы будем ждать хоть до утра", – в таком духе. Ну, у меня, естественно, как у любого нормального человека в такой ситуации, поднимается давление, нервы, пульс и так далее. А я вообще страдаю аритмией. В итоге у меня давление скакнуло, я померил, а там уже за 160, и я вызвал скорую. Приезжает скорая, говорят: "Да, у него приступ стенокардии, нестабильная стенокардия, и это повод для госпитализации". Тем более я за год уже дважды в реанимации побывал. Я им это все объясню, я вообще с ними хорошо, они со мной тоже хорошо, но вот упертые такие. Я говорю: "Мужики, зачем доводить? Давайте по времени назначим, и я приеду завтра сам".



– А они сам сказали, чем приказ выполняют?

Мы сами не хотим, но нас сверху принуждают...

– Нет, они не сказали, чей это приказ. Если нет документов, вы хотя бы сошлитесь на должностное лицо, которое вам это приказало. Ну, я же должен иметь возможность, в конце концов, проверить, куда-то позвонить. И все намеками такими: "Ну, вы же понимаете, что происходит… Ну, вы же видите, что творится… Мы сами не хотим, но нас сверху принуждают. Нам сказали, и никуда отсюда уйти мы уже не можем. Вы у нас один такой на весь район", – все в таком духе. И через каждые пять минут повторяют: "Не хотелось бы при ваших детях. Не хотелось бы, чтобы они видели, как мы будем руки вам выкручивать, наручники одевать". Я говорю: "А зачем наручники? Вы мне дайте постановление официальное, законное, покажите и действуйте в соответствии с вашим регламентом, чтобы меня, человека благонамеренного и законопослушного, убедило, и я с вами поеду. И почему нужно ехать в ночь, я не пойму. Есть рабочее время, вызовите повесткой, и я приеду, дам все пояснения". И вот в итоге жена вызвала скорую, мне реально плохо стало, и меня отвезли в больницу.

– Но они от вас так и не отстали?

– Один полицейский сел тоже вместе со мной и в лифт, и в машину, ехал в скорой помощи со мной в больницу, и вот с вечера они дежурят то по одному, то по двое. Видимо, в ожидании, когда меня освободят. Это кардиологическая больница №6 на улице Вавилова.



– И каковы будут ваши дальнейшие действия? Может быть, вы попытаетесь вызвать юриста, адвоката?

Может, поедете, в Украине повоюете? – Нет, в Украине воевать не хотим

– Ну, я, в принципе, сам не дурак, это во-первых. Во-вторых, я военный пенсионер, долгие годы работаю бизнес-консультантом. Поэтому особого страха, что мои права будут нарушаться, у меня нет. Думаю, что в какой-то момент они, конечно, придут в чувство и вспомнят, что они должны делать. С юристами знакомыми я сейчас консультируюсь. Ну, вот они сидят, ждут. Я выходил в коридор, говорю: "Вы чего ждете? Меня ждете?"Может, поедете и в Украине повоюете?" – "Нет, в Украине воевать на хотим".



– Аркадий, почему вы против войны, которую развязала Россия против Украины?

– Я законопослушный гражданин Российской Федерации. Конечно, власть имеет право принимать какие-то решения в рамках своих полномочий. Но, когда начинаешь вглядываться и вслушиваться в выступления нашего первого лица, понимаешь, что все это манипуляция, сотканная из фактов, не соответствующих друг другу и даже тому, что он сам говорил, скажем, год или даже две недели тому назад. Все убеждают, что никакого нападения не будет, никаких войск не будет, и Песков говорит, и сам Владимир Владимирович говорит: не волнуйтесь. А потом раз – и военная операция. Ну, как же так можно? Весь мир убежден, что мы миролюбивые, и все будем решать за столом переговоров, а потом вдруг нам стол переговоров надоедает, мы вводим войска и начинаем обстрелы территории независимой страны. Вот это меня просто вообще удивляет. Что это такое? Обида какая-то, внутренние комплексы одного человека? Или у всей элиты так крышу снесло? Я в шоке, конечно, свою позицию еще до конца не выработал, но, разумеется, я, как бывший военный, могу сказать, что начать такого рода активную операцию легко, а заканчивать их потом с трупами, 200-ми и 300-ми, долго и мучительно. Война – это большое горе. И конечно, я против войны.