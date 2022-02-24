Безумец, творящий безумие

Принести ужас и страдания в украинские семьи. Посеять страх и растерянность в российских семьях. Это подарки от Владимира Путина обоим народам. "Братскому" украинскому. И собственному российскому. Никого не жаль. Люди - пешки. Смести с доски, всего делов. Кровь, разруха, изоляция, обвал рынков, все пустое. Это далеко. Это за стенами бункера. О войне, развязанной президентом РФ. О бомбежке Киева. И бомбежке "Воронежа". Об ударах по чужим и своим. Экономист Евгений Гонтмахер (Москва) и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко (Киев).

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева