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"Недовольство Путиным еще не превратилось в ненависть"

Историк Александр Янов

18 февраля 2022 на 92-м году жизни умер Александр Львович Янов, российский и американский историк, политолог и публицист, профессор университета Штата Нью-Йорк.

Автор книг: "Русская идея и 2000 год", "После Ельцина. Веймарская Россия?", "Тень Грозного царя", "Россия против России. Очерки истории русского национализма", "Патриотизм и национализм в России. "Россия и Европа», "Русская идея. От Николая I до Путина».

С Александром Яновым в последний мы беседовали в октябре 2019 года. В год своего 90-летия Александр Львович был уже серьезно болен, но нашел возможность для трудного разговора о истории и современности, о Путине и протестах, и о неизбежной новой "оттепели" в России.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа в эфире 23 февраля в 19:05

Александр Янов
Александр Янов

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