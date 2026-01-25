Одно из самых дерзких преступлений. "Cлава России" на теле пленного

Летом 2025 года из российского плена вернулся домой украинский военный Андрей Переверзев. Его фото облетело весь мир: на теле пленного была выжжена надпись "слава России" и буква Z – один из главных символов российского вторжения в Украину и в целом символ российской военной агрессии. Андрей рассказал, что операцию, после которой на его теле появилось это клеймо, проводил российский врач в одной из больниц в Донецке: это произошло в феврале 2024 года.

Расследовательский проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода выяснил, где именно оперировали Андрея Переверзева, поименно назвал персонал больницы и приглашенных хирургов из России, которые могли быть причастны к тому, что произошло с украинским военнопленным. Правозащитники полагают, что действия этих врачей могут расцениваться как военное преступление.

"Просил, чтобы меня добили. Они говорят: "Нет, мы за тебя получим премию и отпуск"

Андрей Переверзев рассказывает, что присоединился к Вооруженным силам Украины в 2023 году. С тех пор и до начала 2024-го он был бойцом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады: воевал в Донецкой области на Покровском направлении.

По словам Андрея, за время службы он был ранен дважды: сначала попал под удар российского дрона, а затем получил контузию во время обстрела. Оба раза, восстановившись, он возвращался на фронт.

В плен Переверзев попал в феврале 2024 года вблизи Новомихайловки: возле этого села тогда шли ожесточенные бои. Российские войска в течение длительного времени пытались выбить подразделение Андрея с их позиций.

"Жестко было, нам даже не давали перекурить, воды попить. Постоянно пехота шла. Нам нужно было их не пропустить, мы постоянно отстреливались. Бывало, что пока одну сторону отбиваем, они уже с другой ближе подошли", – вспоминает Переверзев те дни.

Вечером 23 февраля 2024 подразделение Андрея перестало выходить на связь. Андрей рассказывает, что по их позициям выпустил несколько снарядов российский танк, а затем зашла пехота: украинских бойцов начали забрасывать гранатами.

"Прямо мне под жопу в блиндаж залетела (граната – Прим.РС). У меня загорелась нога, я начал тушить, – рассказал Переверзев. – И пока оно горело у нас в блиндаже, я посмотрел на побратимов. Один упал сразу, я понял, что "200" (погиб – Прим.РС). И второй, который рядом... мы еще перестреливались, менялись – я смотрю, а он тоже лежит мертвый. Я потерял сознание".

Переверзева, который был ранен, взяли в плен. Он вспоминает, что его эвакуировали военные "ДНР" – он это понял по их произношению.

"Я просил, чтобы они меня добили, чтобы я с пацанами остался здесь. Они говорят: "Нет, мы заберем тебя, за тебя получим премию и отпуск", – рассказывает Андрей.

Пленного привезли в оккупированный Донецк. Несмотря на то, что Андрей был тяжело ранен, там его несколько раз избивали и допрашивали. Военный рассказывает, что из-за тяжелых травм и значительной потери крови он неоднократно терял сознание: иногда на короткое время приходил в себя, но потом снова "отключался".

"У меня вся левая сторона в обломках, ожог ноги, разорванная левая ягодица, в ней много обломков. В позвоночнике много обломков. Разорвало мне прямую кишку, часть удалили. Разорвало мочеиспускательный канал, мочевой пузырь. И обломки мне прямо в живот позалетали", – рассказывает военный о том, какие травмы он получил.

После допросов, как он вспоминает, его – раненого привезли в одну из донецких больниц, где ему сделали операцию.

Андрей подчеркивает, что тот день он почти не помнит: утром его привезли с завязанными глазами и связанными руками на территорию медучреждения и сразу отвезли в операционную. Там была только медсестра, которая ввела ему анестезию, и он отключился.

"Сделали операцию. Потом на каталке увезли меня в реанимацию. Еще двое суток я лежал в реанимации. Пришли, сделали перевязку, – рассказывал Андрей в интервью United24 о том, как обнаружил на своем животе клеймо в виде буквы Z и надписи "слава России". – Потом вошла санитарка. Она мне говорит: "Да не переживай. Приедешь домой – либо выведешь, либо наколкой забьешь".

"Я тогда вообще не понял, о чем она говорит. И впервые увидел это спустя неделю, когда меня уже перевели в палату. Поднял голову с подушки, чтобы посмотреть, что у меня с животом. Я посмотрел и просто ошалел", – говорит Андрей.

ДОКТМО, где оперировали Андрея: что это такое и кто там работает

Расследовательский проект "Схемы" выяснил в какое именно медучреждении в оккупированном Донецке Андрея привезли после ранения и захвата в плен. Украинский военный говорит, что слышал его название от медработников, "Схемы" смогли дополнительно подтвердить его слова. Речь о Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, сокращенно ДОКТМО.

Переверзев говорит, что после операции и нахождения в реанимации его перевели в отделение проктологии. Он запомнил, что оно было на шестом этаже в восьмиэтажном корпусе.

В оккупированном Донецке журналисты нашли только одно медучреждение, на территории которого есть корпус из восьми этажей – с соответствующим отделением на шестом. Это именно ДОКТМО. Это самая крупная больница оккупированного Донбасса, в ней 14 корпусов и работают около 2500 сотрудников.

Журналисты показали Переверзеву вид из окна упомянутого им отделения на шестом этаже больницы, и он подтвердил, что именно этот вид был из окна, где его лечили.

С конца 1990-х (с небольшим перерывом) ДОКТМО возглавляла Татьяна Бахтеева, соратница убежавшего в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшая депутат от пророссийской Партии регионов, а впоследствии и "Оппозиционного блока".

В 2014 году, во время оккупации Донецка, эту больницу захватили одной из первых. В ней обустроили военный госпиталь так называемой "ДНР". Там также содержались попавшие в плен раненые украинские военные, в частности, защитники Донецкого аэропорта. С этого времени больница работала под контролем оккупационной администрации. Ее сотрудники получили российские паспорта, а некоторые даже вступили в провластную партию "Единая Россия" и приняли участие в мероприятиях в поддержку России.

В 2023 году, после начала полномасштабного вторжения, больницу ДОКТМО переименовали в Республиканскую клиническую больницу имени Н. И. Калинина. В нее регулярно начали приезжать с выступлениями российские политики и артисты.

Часть медиков этой больницы работает на фронте в подразделениях российской армии, остальные лечат российских военных. Об этом отчитывался лично Владимиру Путину летом 2025 года директор больницы Иван Плахотников: он сообщал, что "600 коек зарезервировали, активно оказывается помощь пострадавшим и участникам "СВО".

"Друзья медицины Донбасса": кто мог делать операцию Переверзеву

Андрей вспоминает, что слышал, как медсестры обсуждали между собой, что операцию пленному проводил российский врач, и именно он мог оставить клеймо на его теле.

"Это то, что я слышал. Она (медсестра) сказала, что это был москвич или россиянин", – говорит Переверзев.

При этом весьма вероятно, что надпись сделал именно оперирующий хирург, а не кто-либо другой из медперсонала, кто находился в этот момент в операционной. Эксперты отмечают, что клеймо было нанесено специальным медицинским инструментом с правой стороны, с которой обычно работает врач.

"Это мог быть обычный электрокоагулятор (аппарат для прижигания электротоком мягких тканей и сосудов, обычно применяется для остановки кровотечений), мог быть радионож (радиоволновой скальпель, современный хирургический инструмент, использующий высокочастотные радиоволны для бескровного и точного разрезания, иссечения и коагуляции мягких тканей), – рассуждает врач-дерматолог Александр Туркевич. Он помогает Андрею и другим украинским бойцам избавиться от шрамов. – Теперь все складываем логически: мы имеем правую сторону тела пациента, с которой стоит оперирующий хирург. И имеем то, что пациента никто просто так не оставит под наркозом: если закончилась операция, анестезиолог сразу начинает выводить из наркоза".

"Надпись сделана практически идеально ровно. Более того, видно, что когда ее начинали, вдохновение (у пишущего) было больше, чем когда заканчивали, – замечает Туркевич. – Пациент при этом должен был быть в достаточно глубоком наркозе, чтобы вообще ничего не чувствовать. И это хорошо, потому что он не мучился".

Журналисты "Схем" выяснили, какие российские хирурги приезжали в донецкую больницу и работали там в период, когда Андрею Переверзеву делали операцию. Они нашли доказательства того, что российские медики появились в донецкой больнице уже в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Анализ страниц больницы в соцсетях и сюжетов на местных телеканалах показал, что в медучреждении на постоянной основе работала группа российских врачей из разных регионов РФ – под названием "Друзья медицины Донбасса" .

Как они сами отмечают, это – добровольное сообщество врачей, которое образовалось с первых дней войны с Украиной: врачи ездят на оккупированные территории на добровольных началах и называют украинский регион "частью России". Они привозят туда гуманитарную помощь, проводят мастер-классы по оказанию медицинской помощи, а также делают операции в различных больницах Донбасса, в том числе в ДОКТМО. В том числе представители сообщества открыто рассказывают, что оперируют раненых украинские военных.

За такую деятельность врачей неоднократно награждало руководство "ДНР", в частности, Денис Пушилин.

Журналисты "Схем" установили главных участников этого объединения – фактически основу российского медицинского "десанта".

Инициатором создания "Друзей медицины Донбасса" стал московский хирург калмыцкого происхождения Бадма Башанкаев. Медик по профессиональному образованию, он в свое время проходил стажировку в Германии и США и популяризировал западные стандарты медицины.

В 2021 году Башанкаев стал депутатом "Единой России" от Калмыкии в Госдуме РФ и получил должность в комитете по здравоохранению. С этого времени его публичная риторика изменилась: после начала полномасштабного вторжения России в Украину он открыто поддержал агрессию Москвы.

По этой причине Башанкаев почти сразу попал под украинские санкции, а впоследствии и под международные: США, Европейского союза, Великобритании. В Украине против него в 2022 году завели дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявили в розыск. Но врача-депутата, похоже, это не остановило: в конце октября 2022 года Башанкаев мобилизовался и сразу же отправился в Донецк, в больницу ДОКТМО – оперировать. Через 5 месяцев Башанкаев демобилизовался. Но после этого он продолжил проводить операции в донецкой больнице как хирург, и выступать – как депутат Госдумы РФ.

"Надо спасти – спасем. Никаких притеснений или каких-либо "давайте у него в животе салфетку "забудем", – заявлял Бадма Башанкаев в одном из интервью, говоря о том, как лечит раненых украинских военных.

Краснодарские хирурги

Башанкаев, как основатель группы "Друзья медицины Донбасса", вывел журналистов на других российских врачей, находившихся в Донецке в феврале 2024 года.

24 февраля 2024 года была суббота – в этот день Андрею Переверзеву делали операцию, а Башанкаев опубликовал очередное сообщение в поддержку войны в Украине. Он добавляет к посту старые фотографии, сделанные на оккупированной территории Донбасса в первые недели 2022 года и пишет, что Донецк для него стал уже родным. На фотографиях рядом с ним – врачи из группы "Друзья медицины Донбасса":

В тот же день Башанкаев публикует еще одно сообщение, в котором обозначает двух российских врачей из этой группы: хирургов из Краснодара Юрия Кузнецова и Андрея Крячко.

"…В свои выходные дни снова в Донецке с гуманитарной помощью. Это уже 4 поездки только за этот год", – подписывает Башанкаев еще одну фотографию, сделанную возле машины с гуманитарной помощью. На ней – Юрий Кузнецов, абдоминальный хирург (врач, оперирующий органы брюшной полости), и хирург-проктолог Андрей Крячко. Оба работают в одной краснодарской больнице и часто проводят совместные операции:

Как и Башанкаев, эти врачи с готовностью носят одежду с Z-символикой или надписью "команда Путина", не скрывая своих взглядов. Они помогают техникой российским военным, постят фотографии с изображением Сталина и вспоминают о "дне военной славы":

В донецкую больницу краснодарские хирурги начали приезжать через полгода с начала полномасштабного вторжения. Они говорят, что приезжают по приглашению Башанкаева. Также они регулярно проводят операции на оккупированных территориях.

"Вот и подходит наша очередная командировка к завершению. С ощущением исполненного долга мы возвращаемся в город Краснодар. Был выполнен ряд оперативных вмешательств, оказана помощь раненым. Побывали как в полевых госпиталях, так и в нашем любимом ДОКТМО", – писал Юрий Кузнецов в своем телеграмм-канале в конце февраля 2024 года.

Его коллега Андрей Крячко часто публикует фото и видео из операционной донецкой больницы.

Журналисты проекта "Схемы" нашли в соцсетях Кузнецова и Крячко ключевое: посты за 24 февраля 2024 года – то есть на следующий день после захвата Переверзева в плен, по данным его подразделения. Именно в тот день украинскому военному была сделана операция, в ходе которой на его теле была оставлена издевательская надпись "слава России".

На фото за этот день Кузнецов и Крячко разгружают гуманитарную помощь возле хирургического корпуса ДОКТМО, заносят груз внутрь и позируют с заместителем директора больницы Иваном Плахотниковым в его кабинете.

"Праздничные выходные прошли очень насыщенно – с надежным товарищем Андреем Крячко съездили на Донбасс, отвезли гуманитарную помощь, помогли коллегам-хирургам, поддержали бойцов на передовой и поздравили всех с праздником 23 февраля", – пишет в тот день Кузнецов.

"Этот день мы с коллегой и товарищем Юрием Сергеевичем Кузнецовым проводим на фронте. Приехали, чтобы помочь военным хирургам, бойцам и всем, кто разделяет нашу позицию по миру во всем мире", – рассказывает в эти дни в соцсетях Андрей Крячко.

Дата публикации в соцсетях – не всегда надежное доказательство: фотографии могли быть сделаны раньше, но опубликованы в другой день. Но если посмотреть метаданные опубликованного Юрием Кузнецовым видео в телеграмме, то указанная дата его создания – тоже 24 февраля 2024, в 15:43 – то есть за два часа до публикации. Это подтверждает, что краснодарские врачи были в Донецке в тот день.

Данные пересечения границы хирургом Андреем Крячко, которые "Схемы" получили с помощью источников с доступом к такой информации, также подтверждают, что 24 февраля 2024 года краснодарский врач въехал на оккупированную территорию Украины. Кроме того, на одной из фотографий, сделанной в кабинете на тот момент заместителя директора больницы ДОКТМО Ивана Плахотникова, виден календарь с отметкой. Похоже, это суббота и, вероятно, 24 февраля 2024 года:

Также на фотографии хирурга Кузнецова из этой поездки в тот же день, 24 февраля, виден военный эвакуационный автомобиль УАЗ с отметкой "300" – в таких автомобилях российские военные обычно перевозят раненых.

Журналисты "Схем" показали эту фотографию Андрею, и он подтвердил, что именно на такой машине его в тот день доставили в больницу.

"Схемы" связались с российскими хирургами. Андрей Крячко и Бадма Башанкаев журналистам не ответили, а Юрий Кузнецов заявил, что не был в тот день в больнице и операцию Андрею Переверзеву не делал.

"Полная чушь. Вообще чушь. Во-первых, 24 февраля 2024 года меня там не было, и Андрея Крячко тоже, – заявил он. – Я никакого Андрея Переверзева в глаза не знаю. Раненого не оперировал. 24 февраля мы уехали, мы гуманитарную помощь привезли просто, и все. Мы не оперировали".

На вопрос журналистов: "У вас в сообщении сказано, что вы в тот день "помогли хирургам" в ДОКТМО", Кузнецов заявил: "Помощь хирургам была консультативной. Мы никого не оперировали". На вопрос, где именно он был 24 февраля, если не в больнице имени Калинина, врач отвечать отказался, заявив: "Это личная информация".

"У нас собрание было по этому поводу"

"Схемы" также смогли идентифицировать медсестру из отделения проктологии, которую упоминал в интервью Андрей Переверзев. Она первая обратила внимание военного на клеймо и сказала ему: "Не переживай. Приедешь домой – либо выведешь, либо наколкой забьешь". Военный опознал медсестру, когда журналисты показали ему фото. Это – 43-летняя Татьяна Трегулова, уроженка Донецка. Скорее всего, она работает в ДОКТМО с начала 2000-х.

В соцсетях Трегулова поддерживает российских военных. В тиктоке она имеет никнейм "dnr628", а в телеграме женщина подписана на пророссийские паблики "Группа Вагнера" и "СпeцVоенкорZ" . Уже во время оккупации Донбасса, согласно данным из российских источников, Трегулова получила паспорт РФ.

"Схемы" дозвонились до медика и спросили, известно ли ей, кто именно сделал украинскому пленному на животе издевательскую надпись?

"Я вообще не знаю, как такое можно сделать. Для меня это дико. Когда я пришла на смену, я делала ему (Переверзеву) перевязку. Конечно, я это видела. Но у нас собрание было по этому поводу, и, если бы распространяться об этом вообще не стоило, нас бы предупредили: что, как бы там ни было, медики – вне политики", – рассказала Татьяна Трегулова.

При этом она не стала отрицать, что операцию Андрею Переверзеву могли делать российские врачи: "У нас очень часто много пациентов поступает, и, по всей вероятности, не хватало рук", – заметила медик.

В комментарии "Схемам" бывший врач ДОКТМО Игорь Кирьяненко, который семь лет провел в российском плену и вернулся в Украину в августе 2025 года, также выразил мнение, что такую надпись украинскому бойцу оставили, скорее всего, российские врачи. Донецкие медики, считает он, вряд ли бы так поступили.

При этом, по мнению врача-дерматолога Александра Туркевича, ныне работающего с Андреем Переверзевым, другие врачи ДОКТМО, участники операции, не могли не видеть, что делает хирург: "Операционная команда должна работать слаженно. Потому сделать вид, что не замечают, они могли. Но не заметить – не могли", – подчеркивает он.

По этой причине "Схемы" решили назвать имена и других врачей, которые могли присутствовать во время операции Андрея или возглавляли отделение донецкой больницы, где он содержался: они вероятно знали о том, кто поставил клеймо.

Это, в частности, заведующие двумя хирургическими отделениями – Александр Шаталов (отделение №1) и Никос Енгенов (№2), урологического – Валентин Кобец, реанимационного – Наталья Толстова и проктологического – Александр Борота.

Александр Борота – врач, который впоследствии дополнительно оперировал Переверзева, украинский пленный узнал его на фото. Бороту нахваливал упомянутый выше Бадма Башанкаев.

Еще один медик, которого запомнил бывший пленный – это проктолог Валентин Волков: он занимался лечением Переверзева после операции.

"Они ходили друг к другу, рассказывали. Приходили фотографировать. И просто смеялись. По их лицам было видно, что они знают, кто это сделал. Знает вся больница, весь персонал знает", – вспоминает Переверзев время в больнице ДОКТМО.

Журналисты "Схем" связались с врачами Волковым и Боротой.

Валентин Волков заявил, что ничего не знает о клейме на теле украинского военнопленного. "Я не знаю, откуда появились какие-то надписи, кто это сделал, как это было сделано", – заявил он.

"Я сейчас вряд ли вспомню этот случай, у нас проходит очень много пациентов, поэтому не отвечу", – сказал журналистам Александр Борота.

Директор ДОКТМО Иван Плахотников и его заместитель Наталья Момот на звонки журналистов не ответили.

Жизнь после плена

В мае 2025 года, после нескольких операций и заключения в колонии в оккупированном городе Чистякове в Донецкой области, Андрея Переверзева наконец освободили из плена – в рамках большого обмена "тысяча на тысячу". Военный говорит, что ему помогало держаться в плену обещание, данное дочери: "Когда после первого ранения я уходил на фронт, я пообещал ей, что вернусь".

Сейчас Андрей проходит реабилитацию и пытается восстановиться – как физически, так и морально. На вопрос, какой могла быть мотивация у российского врача, который выжег клеймо на его теле, Переверзев замечает: "Просто поиздеваться, я так думаю. Типа: если выживет – пусть помнит это всю жизнь".

Врач Туркевич считает, что клеймо было выжжено только потому, что Переверзев – украинец и боец ВСУ. "То есть это – геноцид по национальному признаку и это военное преступление", – считает украинский медик.

Руководитель управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Тарас Семкив сообщил, что в Украине открыто уголовное дело по факту жестокого обращения с Андрееми Переверзевым в российском плену.

"Это, безусловно, одно из самых дерзких преступлений, которые совершались во время полномасштабного вторжения в отношении военнопленных. Во время пребывания Андрея в лечебном учреждении туда не было доступа посторонних лиц, и люди, проводившие это хирургическое вмешательство, точно знали о том, что это военнопленный, о том, что у него есть гарантии, прописанные в Женевских конвенциях, – подчеркивает Семкив. – Поэтому здесь, очевидно, есть связь с вооруженным конфликтом, что позволяет отнести этот инцидент к военным преступлениям".

"Мы будем проводить досудебное расследование до тех пор, пока эти лица не будут привлечены к ответственности. И я убежден, что это произойдет", – подчеркивает Семкив. Факты, изложенные в этом журналистском расследовании, по его словам, будут использованы в материалах уголовного производства.