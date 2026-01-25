Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Украина

Одно из самых дерзких преступлений. "Cлава России" на теле пленного

Андрей Переверзев после возвращения из плена
Андрей Переверзев после возвращения из плена

Летом 2025 года из российского плена вернулся домой украинский военный Андрей Переверзев. Его фото облетело весь мир: на теле пленного была выжжена надпись "слава России" и буква Z – один из главных символов российского вторжения в Украину и в целом символ российской военной агрессии. Андрей рассказал, что операцию, после которой на его теле появилось это клеймо, проводил российский врач в одной из больниц в Донецке: это произошло в феврале 2024 года.

Расследовательский проект "Схемы" Украинской службы Радио Свобода выяснил, где именно оперировали Андрея Переверзева, поименно назвал персонал больницы и приглашенных хирургов из России, которые могли быть причастны к тому, что произошло с украинским военнопленным. Правозащитники полагают, что действия этих врачей могут расцениваться как военное преступление.

"Просил, чтобы меня добили. Они говорят: "Нет, мы за тебя получим премию и отпуск"

Андрей Переверзев рассказывает, что присоединился к Вооруженным силам Украины в 2023 году. С тех пор и до начала 2024-го он был бойцом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады: воевал в Донецкой области на Покровском направлении.

Андрей Переверзев во время службы в ВСУ
Андрей Переверзев во время службы в ВСУ

По словам Андрея, за время службы он был ранен дважды: сначала попал под удар российского дрона, а затем получил контузию во время обстрела. Оба раза, восстановившись, он возвращался на фронт.

В плен Переверзев попал в феврале 2024 года вблизи Новомихайловки: возле этого села тогда шли ожесточенные бои. Российские войска в течение длительного времени пытались выбить подразделение Андрея с их позиций.

"Жестко было, нам даже не давали перекурить, воды попить. Постоянно пехота шла. Нам нужно было их не пропустить, мы постоянно отстреливались. Бывало, что пока одну сторону отбиваем, они уже с другой ближе подошли", – вспоминает Переверзев те дни.

Вечером 23 февраля 2024 подразделение Андрея перестало выходить на связь. Андрей рассказывает, что по их позициям выпустил несколько снарядов российский танк, а затем зашла пехота: украинских бойцов начали забрасывать гранатами.

"Прямо мне под жопу в блиндаж залетела (граната – Прим.РС). У меня загорелась нога, я начал тушить, – рассказал Переверзев. – И пока оно горело у нас в блиндаже, я посмотрел на побратимов. Один упал сразу, я понял, что "200" (погиб – Прим.РС). И второй, который рядом... мы еще перестреливались, менялись – я смотрю, а он тоже лежит мертвый. Я потерял сознание".

Переверзева, который был ранен, взяли в плен. Он вспоминает, что его эвакуировали военные "ДНР" – он это понял по их произношению.

"Я просил, чтобы они меня добили, чтобы я с пацанами остался здесь. Они говорят: "Нет, мы заберем тебя, за тебя получим премию и отпуск", – рассказывает Андрей.

Пленного привезли в оккупированный Донецк. Несмотря на то, что Андрей был тяжело ранен, там его несколько раз избивали и допрашивали. Военный рассказывает, что из-за тяжелых травм и значительной потери крови он неоднократно терял сознание: иногда на короткое время приходил в себя, но потом снова "отключался".

"У меня вся левая сторона в обломках, ожог ноги, разорванная левая ягодица, в ней много обломков. В позвоночнике много обломков. Разорвало мне прямую кишку, часть удалили. Разорвало мочеиспускательный канал, мочевой пузырь. И обломки мне прямо в живот позалетали", – рассказывает военный о том, какие травмы он получил.

После допросов, как он вспоминает, его – раненого привезли в одну из донецких больниц, где ему сделали операцию.

Андрей подчеркивает, что тот день он почти не помнит: утром его привезли с завязанными глазами и связанными руками на территорию медучреждения и сразу отвезли в операционную. Там была только медсестра, которая ввела ему анестезию, и он отключился.

"Сделали операцию. Потом на каталке увезли меня в реанимацию. Еще двое суток я лежал в реанимации. Пришли, сделали перевязку, – рассказывал Андрей в интервью United24 о том, как обнаружил на своем животе клеймо в виде буквы Z и надписи "слава России". – Потом вошла санитарка. Она мне говорит: "Да не переживай. Приедешь домой – либо выведешь, либо наколкой забьешь".

Клеймо, которое выжгли на теле Андрея Переверзева после операции
Клеймо, которое выжгли на теле Андрея Переверзева после операции

"Я тогда вообще не понял, о чем она говорит. И впервые увидел это спустя неделю, когда меня уже перевели в палату. Поднял голову с подушки, чтобы посмотреть, что у меня с животом. Я посмотрел и просто ошалел", – говорит Андрей.

ДОКТМО, где оперировали Андрея: что это такое и кто там работает

Расследовательский проект "Схемы" выяснил в какое именно медучреждении в оккупированном Донецке Андрея привезли после ранения и захвата в плен. Украинский военный говорит, что слышал его название от медработников, "Схемы" смогли дополнительно подтвердить его слова. Речь о Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, сокращенно ДОКТМО.

Больница ДОКТМО в Донецке
Больница ДОКТМО в Донецке

Переверзев говорит, что после операции и нахождения в реанимации его перевели в отделение проктологии. Он запомнил, что оно было на шестом этаже в восьмиэтажном корпусе.

В оккупированном Донецке журналисты нашли только одно медучреждение, на территории которого есть корпус из восьми этажей – с соответствующим отделением на шестом. Это именно ДОКТМО. Это самая крупная больница оккупированного Донбасса, в ней 14 корпусов и работают около 2500 сотрудников.

Журналисты показали Переверзеву вид из окна упомянутого им отделения на шестом этаже больницы, и он подтвердил, что именно этот вид был из окна, где его лечили.

С конца 1990-х (с небольшим перерывом) ДОКТМО возглавляла Татьяна Бахтеева, соратница убежавшего в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшая депутат от пророссийской Партии регионов, а впоследствии и "Оппозиционного блока".

Татьяна Бахтеева
Татьяна Бахтеева

В 2014 году, во время оккупации Донецка, эту больницу захватили одной из первых. В ней обустроили военный госпиталь так называемой "ДНР". Там также содержались попавшие в плен раненые украинские военные, в частности, защитники Донецкого аэропорта. С этого времени больница работала под контролем оккупационной администрации. Ее сотрудники получили российские паспорта, а некоторые даже вступили в провластную партию "Единая Россия" и приняли участие в мероприятиях в поддержку России.

Провластные мероприятия, в которых принимали участие медики ДОКТМО
Провластные мероприятия, в которых принимали участие медики ДОКТМО

В 2023 году, после начала полномасштабного вторжения, больницу ДОКТМО переименовали в Республиканскую клиническую больницу имени Н. И. Калинина. В нее регулярно начали приезжать с выступлениями российские политики и артисты.

Григорий Лепс выступает в ДОКТМО
Григорий Лепс выступает в ДОКТМО

Часть медиков этой больницы работает на фронте в подразделениях российской армии, остальные лечат российских военных. Об этом отчитывался лично Владимиру Путину летом 2025 года директор больницы Иван Плахотников: он сообщал, что "600 коек зарезервировали, активно оказывается помощь пострадавшим и участникам "СВО".

Иван Плахотников отчитывается Владимиру Путину
Иван Плахотников отчитывается Владимиру Путину

"Друзья медицины Донбасса": кто мог делать операцию Переверзеву

Андрей вспоминает, что слышал, как медсестры обсуждали между собой, что операцию пленному проводил российский врач, и именно он мог оставить клеймо на его теле.

"Это то, что я слышал. Она (медсестра) сказала, что это был москвич или россиянин", – говорит Переверзев.

При этом весьма вероятно, что надпись сделал именно оперирующий хирург, а не кто-либо другой из медперсонала, кто находился в этот момент в операционной. Эксперты отмечают, что клеймо было нанесено специальным медицинским инструментом с правой стороны, с которой обычно работает врач.

"Это мог быть обычный электрокоагулятор (аппарат для прижигания электротоком мягких тканей и сосудов, обычно применяется для остановки кровотечений), мог быть радионож (радиоволновой скальпель, современный хирургический инструмент, использующий высокочастотные радиоволны для бескровного и точного разрезания, иссечения и коагуляции мягких тканей), – рассуждает врач-дерматолог Александр Туркевич. Он помогает Андрею и другим украинским бойцам избавиться от шрамов. – Теперь все складываем логически: мы имеем правую сторону тела пациента, с которой стоит оперирующий хирург. И имеем то, что пациента никто просто так не оставит под наркозом: если закончилась операция, анестезиолог сразу начинает выводить из наркоза".

"Надпись сделана практически идеально ровно. Более того, видно, что когда ее начинали, вдохновение (у пишущего) было больше, чем когда заканчивали, – замечает Туркевич. – Пациент при этом должен был быть в достаточно глубоком наркозе, чтобы вообще ничего не чувствовать. И это хорошо, потому что он не мучился".

Журналисты "Схем" выяснили, какие российские хирурги приезжали в донецкую больницу и работали там в период, когда Андрею Переверзеву делали операцию. Они нашли доказательства того, что российские медики появились в донецкой больнице уже в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Анализ страниц больницы в соцсетях и сюжетов на местных телеканалах показал, что в медучреждении на постоянной основе работала группа российских врачей из разных регионов РФ – под названием "Друзья медицины Донбасса" .

Как они сами отмечают, это – добровольное сообщество врачей, которое образовалось с первых дней войны с Украиной: врачи ездят на оккупированные территории на добровольных началах и называют украинский регион "частью России". Они привозят туда гуманитарную помощь, проводят мастер-классы по оказанию медицинской помощи, а также делают операции в различных больницах Донбасса, в том числе в ДОКТМО. В том числе представители сообщества открыто рассказывают, что оперируют раненых украинские военных.

"Друзья медицины Донбасса", фото из соцсетей
"Друзья медицины Донбасса", фото из соцсетей
Врачи сообщества "Друзья медицины Донбасса" в операционной
Врачи сообщества "Друзья медицины Донбасса" в операционной

За такую деятельность врачей неоднократно награждало руководство "ДНР", в частности, Денис Пушилин.

Журналисты "Схем" установили главных участников этого объединения – фактически основу российского медицинского "десанта".

Некоторые участники "Друзей медицины Донбасса"
Некоторые участники "Друзей медицины Донбасса"

Инициатором создания "Друзей медицины Донбасса" стал московский хирург калмыцкого происхождения Бадма Башанкаев. Медик по профессиональному образованию, он в свое время проходил стажировку в Германии и США и популяризировал западные стандарты медицины.

В 2021 году Башанкаев стал депутатом "Единой России" от Калмыкии в Госдуме РФ и получил должность в комитете по здравоохранению. С этого времени его публичная риторика изменилась: после начала полномасштабного вторжения России в Украину он открыто поддержал агрессию Москвы.

По этой причине Башанкаев почти сразу попал под украинские санкции, а впоследствии и под международные: США, Европейского союза, Великобритании. В Украине против него в 2022 году завели дело по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и объявили в розыск. Но врача-депутата, похоже, это не остановило: в конце октября 2022 года Башанкаев мобилизовался и сразу же отправился в Донецк, в больницу ДОКТМО – оперировать. Через 5 месяцев Башанкаев демобилизовался. Но после этого он продолжил проводить операции в донецкой больнице как хирург, и выступать – как депутат Госдумы РФ.

"Надо спасти – спасем. Никаких притеснений или каких-либо "давайте у него в животе салфетку "забудем", – заявлял Бадма Башанкаев в одном из интервью, говоря о том, как лечит раненых украинских военных.

Краснодарские хирурги

Башанкаев, как основатель группы "Друзья медицины Донбасса", вывел журналистов на других российских врачей, находившихся в Донецке в феврале 2024 года.

24 февраля 2024 года была суббота – в этот день Андрею Переверзеву делали операцию, а Башанкаев опубликовал очередное сообщение в поддержку войны в Украине. Он добавляет к посту старые фотографии, сделанные на оккупированной территории Донбасса в первые недели 2022 года и пишет, что Донецк для него стал уже родным. На фотографиях рядом с ним – врачи из группы "Друзья медицины Донбасса":

В тот же день Башанкаев публикует еще одно сообщение, в котором обозначает двух российских врачей из этой группы: хирургов из Краснодара Юрия Кузнецова и Андрея Крячко.

"…В свои выходные дни снова в Донецке с гуманитарной помощью. Это уже 4 поездки только за этот год", – подписывает Башанкаев еще одну фотографию, сделанную возле машины с гуманитарной помощью. На ней – Юрий Кузнецов, абдоминальный хирург (врач, оперирующий органы брюшной полости), и хирург-проктолог Андрей Крячко. Оба работают в одной краснодарской больнице и часто проводят совместные операции:

Как и Башанкаев, эти врачи с готовностью носят одежду с Z-символикой или надписью "команда Путина", не скрывая своих взглядов. Они помогают техникой российским военным, постят фотографии с изображением Сталина и вспоминают о "дне военной славы":

В донецкую больницу краснодарские хирурги начали приезжать через полгода с начала полномасштабного вторжения. Они говорят, что приезжают по приглашению Башанкаева. Также они регулярно проводят операции на оккупированных территориях.

"Вот и подходит наша очередная командировка к завершению. С ощущением исполненного долга мы возвращаемся в город Краснодар. Был выполнен ряд оперативных вмешательств, оказана помощь раненым. Побывали как в полевых госпиталях, так и в нашем любимом ДОКТМО", – писал Юрий Кузнецов в своем телеграмм-канале в конце февраля 2024 года.

Его коллега Андрей Крячко часто публикует фото и видео из операционной донецкой больницы.

Кузнецов и Крячко в операционной и возле ДОКТМО
Кузнецов и Крячко в операционной и возле ДОКТМО

Журналисты проекта "Схемы" нашли в соцсетях Кузнецова и Крячко ключевое: посты за 24 февраля 2024 года – то есть на следующий день после захвата Переверзева в плен, по данным его подразделения. Именно в тот день украинскому военному была сделана операция, в ходе которой на его теле была оставлена издевательская надпись "слава России".

На фото за этот день Кузнецов и Крячко разгружают гуманитарную помощь возле хирургического корпуса ДОКТМО, заносят груз внутрь и позируют с заместителем директора больницы Иваном Плахотниковым в его кабинете.

"Праздничные выходные прошли очень насыщенно – с надежным товарищем Андреем Крячко съездили на Донбасс, отвезли гуманитарную помощь, помогли коллегам-хирургам, поддержали бойцов на передовой и поздравили всех с праздником 23 февраля", – пишет в тот день Кузнецов.

"Этот день мы с коллегой и товарищем Юрием Сергеевичем Кузнецовым проводим на фронте. Приехали, чтобы помочь военным хирургам, бойцам и всем, кто разделяет нашу позицию по миру во всем мире", – рассказывает в эти дни в соцсетях Андрей Крячко.

Дата публикации в соцсетях – не всегда надежное доказательство: фотографии могли быть сделаны раньше, но опубликованы в другой день. Но если посмотреть метаданные опубликованного Юрием Кузнецовым видео в телеграмме, то указанная дата его создания – тоже 24 февраля 2024, в 15:43 – то есть за два часа до публикации. Это подтверждает, что краснодарские врачи были в Донецке в тот день.

Данные пересечения границы хирургом Андреем Крячко, которые "Схемы" получили с помощью источников с доступом к такой информации, также подтверждают, что 24 февраля 2024 года краснодарский врач въехал на оккупированную территорию Украины. Кроме того, на одной из фотографий, сделанной в кабинете на тот момент заместителя директора больницы ДОКТМО Ивана Плахотникова, виден календарь с отметкой. Похоже, это суббота и, вероятно, 24 февраля 2024 года:

Также на фотографии хирурга Кузнецова из этой поездки в тот же день, 24 февраля, виден военный эвакуационный автомобиль УАЗ с отметкой "300" – в таких автомобилях российские военные обычно перевозят раненых.

Журналисты "Схем" показали эту фотографию Андрею, и он подтвердил, что именно на такой машине его в тот день доставили в больницу.

"Схемы" связались с российскими хирургами. Андрей Крячко и Бадма Башанкаев журналистам не ответили, а Юрий Кузнецов заявил, что не был в тот день в больнице и операцию Андрею Переверзеву не делал.

"Полная чушь. Вообще чушь. Во-первых, 24 февраля 2024 года меня там не было, и Андрея Крячко тоже, – заявил он. – Я никакого Андрея Переверзева в глаза не знаю. Раненого не оперировал. 24 февраля мы уехали, мы гуманитарную помощь привезли просто, и все. Мы не оперировали".

На вопрос журналистов: "У вас в сообщении сказано, что вы в тот день "помогли хирургам" в ДОКТМО", Кузнецов заявил: "Помощь хирургам была консультативной. Мы никого не оперировали". На вопрос, где именно он был 24 февраля, если не в больнице имени Калинина, врач отвечать отказался, заявив: "Это личная информация".

"У нас собрание было по этому поводу"

"Схемы" также смогли идентифицировать медсестру из отделения проктологии, которую упоминал в интервью Андрей Переверзев. Она первая обратила внимание военного на клеймо и сказала ему: "Не переживай. Приедешь домой – либо выведешь, либо наколкой забьешь". Военный опознал медсестру, когда журналисты показали ему фото. Это – 43-летняя Татьяна Трегулова, уроженка Донецка. Скорее всего, она работает в ДОКТМО с начала 2000-х.

В соцсетях Трегулова поддерживает российских военных. В тиктоке она имеет никнейм "dnr628", а в телеграме женщина подписана на пророссийские паблики "Группа Вагнера" и "СпeцVоенкорZ" . Уже во время оккупации Донбасса, согласно данным из российских источников, Трегулова получила паспорт РФ.

"Схемы" дозвонились до медика и спросили, известно ли ей, кто именно сделал украинскому пленному на животе издевательскую надпись?

"Я вообще не знаю, как такое можно сделать. Для меня это дико. Когда я пришла на смену, я делала ему (Переверзеву) перевязку. Конечно, я это видела. Но у нас собрание было по этому поводу, и, если бы распространяться об этом вообще не стоило, нас бы предупредили: что, как бы там ни было, медики – вне политики", – рассказала Татьяна Трегулова.

При этом она не стала отрицать, что операцию Андрею Переверзеву могли делать российские врачи: "У нас очень часто много пациентов поступает, и, по всей вероятности, не хватало рук", – заметила медик.

В комментарии "Схемам" бывший врач ДОКТМО Игорь Кирьяненко, который семь лет провел в российском плену и вернулся в Украину в августе 2025 года, также выразил мнение, что такую надпись украинскому бойцу оставили, скорее всего, российские врачи. Донецкие медики, считает он, вряд ли бы так поступили.

При этом, по мнению врача-дерматолога Александра Туркевича, ныне работающего с Андреем Переверзевым, другие врачи ДОКТМО, участники операции, не могли не видеть, что делает хирург: "Операционная команда должна работать слаженно. Потому сделать вид, что не замечают, они могли. Но не заметить – не могли", – подчеркивает он.

По этой причине "Схемы" решили назвать имена и других врачей, которые могли присутствовать во время операции Андрея или возглавляли отделение донецкой больницы, где он содержался: они вероятно знали о том, кто поставил клеймо.

Это, в частности, заведующие двумя хирургическими отделениями – Александр Шаталов (отделение №1) и Никос Енгенов (№2), урологического – Валентин Кобец, реанимационного – Наталья Толстова и проктологического – Александр Борота.

Александр Борота – врач, который впоследствии дополнительно оперировал Переверзева, украинский пленный узнал его на фото. Бороту нахваливал упомянутый выше Бадма Башанкаев.

Александр Борота
Александр Борота

Еще один медик, которого запомнил бывший пленный – это проктолог Валентин Волков: он занимался лечением Переверзева после операции.

Валентин Волков
Валентин Волков

"Они ходили друг к другу, рассказывали. Приходили фотографировать. И просто смеялись. По их лицам было видно, что они знают, кто это сделал. Знает вся больница, весь персонал знает", – вспоминает Переверзев время в больнице ДОКТМО.

Журналисты "Схем" связались с врачами Волковым и Боротой.

Валентин Волков заявил, что ничего не знает о клейме на теле украинского военнопленного. "Я не знаю, откуда появились какие-то надписи, кто это сделал, как это было сделано", – заявил он.

"Я сейчас вряд ли вспомню этот случай, у нас проходит очень много пациентов, поэтому не отвечу", – сказал журналистам Александр Борота.

Директор ДОКТМО Иван Плахотников и его заместитель Наталья Момот на звонки журналистов не ответили.

Жизнь после плена

В мае 2025 года, после нескольких операций и заключения в колонии в оккупированном городе Чистякове в Донецкой области, Андрея Переверзева наконец освободили из плена – в рамках большого обмена "тысяча на тысячу". Военный говорит, что ему помогало держаться в плену обещание, данное дочери: "Когда после первого ранения я уходил на фронт, я пообещал ей, что вернусь".

Сейчас Андрей проходит реабилитацию и пытается восстановиться – как физически, так и морально. На вопрос, какой могла быть мотивация у российского врача, который выжег клеймо на его теле, Переверзев замечает: "Просто поиздеваться, я так думаю. Типа: если выживет – пусть помнит это всю жизнь".

Врач Туркевич считает, что клеймо было выжжено только потому, что Переверзев – украинец и боец ВСУ. "То есть это – геноцид по национальному признаку и это военное преступление", – считает украинский медик.

Руководитель управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Украины Тарас Семкив сообщил, что в Украине открыто уголовное дело по факту жестокого обращения с Андрееми Переверзевым в российском плену.

"Это, безусловно, одно из самых дерзких преступлений, которые совершались во время полномасштабного вторжения в отношении военнопленных. Во время пребывания Андрея в лечебном учреждении туда не было доступа посторонних лиц, и люди, проводившие это хирургическое вмешательство, точно знали о том, что это военнопленный, о том, что у него есть гарантии, прописанные в Женевских конвенциях, – подчеркивает Семкив. – Поэтому здесь, очевидно, есть связь с вооруженным конфликтом, что позволяет отнести этот инцидент к военным преступлениям".

"Мы будем проводить досудебное расследование до тех пор, пока эти лица не будут привлечены к ответственности. И я убежден, что это произойдет", – подчеркивает Семкив. Факты, изложенные в этом журналистском расследовании, по его словам, будут использованы в материалах уголовного производства.

Материалы по теме

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG