Одобрено всемирное соглашение о защите Мирового океана

Почти 200 стран-членов ООН одобрили вечером в субботу соглашение о защите Мирового океана. Согласно договору, к 2030 году около 30 процентов океанских вод станут охраняемой акваторией. Это позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.

Предметом соглашения является так называемое открытое море - международные океанские воды вне государственных границ. Документ готовился почти два десятилетия. Страны долго не могли прийти к общему мнению, в основном из-за разногласий относительно квот на рыболовство. Теперь текст соглашения больше не будет пересматриваться, странам-участницам осталось лишь формально ратифицировать его.

Договор предусматривает создание охраняемых морских зон. Сейчас охраняются всего 1,2 процента океана. По соглашению под охрану должна попасть треть всех нейтральных вод. Рыболовство, судоходство и глубоководное бурение в охраняемых зонах будут возможны только после комплексной экологической оценки.

Мировой океан - уникальная экосистема, источник пропитания для миллиардов людей. Он играет ключевую роль в регулировании климата, поглощая более 90% избыточного тепла на планете. Сейчас многие морские виды находятся под угрозой вымирания из-за чрезмерного вылова, глобального потепления, которое приводит к закислению вод, и замусоривания океана.