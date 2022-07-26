The Guardian отправит микроскоп для изучения пластика в океане

Британская газета The Guardian в рамках своего проекта по изучению состояния океана Seascape в ближайшие месяцы отправит в океан микроскоп. Исследователи намерены выяснить, какой пластик сейчас загрязняет Мировой океан, откуда он берётся, какой вред наносит обитателями воды и суши – и что можно с этим сделать.

На данный момент известно, что ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. Люди бросают пластиковые изделия на побережье, с рыболовецких судов в море, их также выносит реками с суши.

Выброшенный пластик распределяется по водному массиву неоднородно. На берегу преобладают пакеты, контейнеры для готовой еды и пластиковые бутылки. У побережья, где обычно купаются люди, плавают преимущественно обёртки. Пластиковые крышки уносит в море, где они соседствуют с рыболовецким мусором: синтетическими верёвками и снастями.

Пластиком загрязнено и океаническое дно. Более 22% обнаруженного там мусора составляют пластиковые бутылки, более 18% – пакеты и ещё свыше 10% – металлические банки.

Кроме того, существует большой невидимый поток микропластика – триллионов крошечных волокон, шариков и осколков. Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Ещё три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.

С помощью микроскопа исследователи из The Guardian надеются тщательнее изучить пластик, его влияние на обитателей планеты и предложить способы решения глобальной пластиковой проблемы.