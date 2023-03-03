У птиц выявили новую болезнь – пластикоз

У птиц впервые диагностировали фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика. Учёные назвали новую болезнь пластикозом.

Авторы исследования изучали буревестников с небольшого австралийского острова и выяснили, что чем больше пластика проглотила птица, тем больше рубцов было на её желудке. Пластикоз выявили даже у птенцов – исследователи считают, что загрязнённой пищей их кормили родители.

Птицы проглатывают кусочки пластика с пищей – это приводит к воспалению тканей пищеварительного тракта, последующему их рубцеванию и обезображиванию, что влияет на пищеварение, рост и выживание животных.

При этом натуральные материалы, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте птиц (например, пемза), фиброз не вызывали, из чего учёные сделали вывод, что рубцы появляются именно из-за пластика.

Исследователи считают, что пластикоз может быть обнаружен и у других видов птиц в других частях планеты. Они утверждают, что воздействие пластика на организмы неизбежно, поскольку пластиковое загрязнение мира растёт и его последствия только начали изучать.