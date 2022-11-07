Охота на беглых. Как спецслужбы КНР работают в Испании

Министерство внутренних дел Испании начало расследование предполагаемой незаконной деятельности на своей территории спецслужб Китая. По данным испанской стороны, они в основном занимаются розыском в местной китайской диаспоре оппозиционеров и диссидентов, противников режима Си Цзиньпина – чтобы вернуть их на родину и отдать под суд.

Испанские СМИ уверены, что поводом для начала расследования послужила публикация материалов международной НПО Safeguard Defenders, имеющей филиалы в разных городах мира, в том числе в Мадриде. Эта организация защищает права человека в странах Азии, в первую очередь в Китае. Она возникла в 2009 году и первоначально занималась лишь поддержкой подвергавшихся гонениям на родине китайских адвокатов – отсюда и название. В руководство НПО входят правозащитники из стран Западной Европы, США, Тайваня и самой КНР.

По данным Safeguard Defenders, начиная с 2018 года китайские спецслужбы создали в 21 государстве Европы, а также Северной и Южной Америки 54 подпольных центров, занимающихся слежкой за диаспорой. В Испании, к примеру, существует 9 подобных центров: по три в Мадриде и Барселоне, два в Валенсии и один в Сантьяго-де-Компостела. По мнению Safeguard Defenders, Китай таким образом "нарушает международное право и территориальную целостность стран, в которых действуют его незаконные полицейские структуры".

Мадридская электронная газета Publico отмечает, что эти "подпольные полицейские комиссариаты" разыскивают и вынуждают вернуться на родину людей, заподозренных в совершении уголовных преступлений или занимающих критическую позицию по отношению к существующему в Китае режиму – то есть всех, кто "выступает в поддержку демократии, прав человека и гражданских свобод в стране, которая с каждым днем оказывается под все более жестким контролем правления Си Цзиньпина".

Как пишет, ссылаясь на правозащитников, другой портал, El periódico de España, китайские власти находят на родине родственников уехавших подозреваемых и требуют, чтобы они помогли вернуть их на родину. На семьи диссидентов оказывается сильное давление – их преследуют, запугивают, шантажируют, подвергают периодическим арестам или просто сажают в тюрьму. Второй метод состоит в том, чтобы запугать самого разыскиваемого и склонить к возвращению – ему посылаются угрозы по электронной почте, или же его лично посещают сотрудники спецслужб. Третий метод – прямо похитить интересующее лицо по месту его пребывания и тайно переправить в КНР.

El periódico de España располагает данными, что китайскими агентами в Испании руководят местные управления спецслужб двух городов - Фучжоу (провинция Фуцзянь) и Цинтянь (провинция Чжэцзян). Это объясняется тем, что большинство китайцев, живущих в Испании, являются выходцами именно из этих мест.

Расследование незаконной деятельности Пекина на чужой территории, по данным портала, начато не только в Испании, но и, например, в Нидерландах. В частности, изучается деятельность двух "подпольных полицейских комиссариатов" и нашумевший конкретный случай с диссидентом по имени Ван Цзинюй, который стал "объектом преследования и запугивания" за свои убеждения. В частности, его пугали расправой над живущими в Китае родителями.

Еще одна мадридская газета, La Razon, обращает внимание на то, что китайские "подпольные полицейские комиссариаты" в Испании нередко действуют под видом ресторанов, магазинов и "ассоциаций соотечественников". La Razon напоминает, что китайские власти категорически отрицают причастность к какой-либо подобной деятельности, хотя и признают, что располагают в некоторых городах мира, помимо официальных дипломатических представительств, еще некими "контактными пунктами", созданными в соответствии с так называемым "Проектом 101".

Эти пункты якобы помогают диаспоре решать "административные вопросы", то есть выполняют лишь консульские функции. Пекин также отмечает, что в период с апреля 2021 года по август 2022 в КНР из разных стран мира "добровольно" вернулись, чтобы предстать перед судом, 230 тысячи человек. В основном, по утверждению Китая, это люди, причастные к телефонным мошенничествам, и совершившие целых 594 тысячи правонарушений.

Каталонское интернет-издание Cronica Global провело собственное расследование и выяснило, что один из "подпольных китайских комиссариатов" действовал до недавнего времени в Барселоне под видом японского ресторана с китайским персоналом. Как утвержает издание, по этому адресу действительно оказывались китайцам кое-какие консульские услуги, вроде обмена водительских удостоверений. Но одновременно там "незаконно допрашивали лиц, разыскиваемых за деяния уголовного или политического характера".

Национальный институт статистики Испании информирует, что в стране на конец 2021 года проживало 229 тысяч 254 уроженца КНР. Они работают в основном в сфере частного предпринимательства: занимаются оптовой и розничной торговлей, ресторанным обслуживанием, содержат массажные и маникюрные салоны, ремонтируют электронное оборудование, одежду и так далее.

В пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ) Радио Свобода напомнили, что розыском на испанской территории скрывающихся иностранцев, совершивших правонарушения у себя на родине, в соответствии с законом имеют право заниматься лишь правоохранительные органы самой Испании. Это осуществляется по ордеру заинтересованного государства, направленного в Испанию по линии Интерпола. Вопрос о выдворении на родину обнаруженного правонарушителя решается в судебном порядке. При этом суд подробно изучает предъявленные ему обвинения. Запросы на выдачу лиц, в деле которых суд выявляются политические мотивы, как правило, не удовлетворяются. Любая деятельность иностранных спецслужб на территории страны без ведома испанских властей, как и везде, разумеется, считается грубым вмешательством во внутренние дела.