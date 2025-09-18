Охранника школы приговорили к 5 годам по статье о фейках об армии

В Петербурге Невский районный суд 18 сентября приговорил к пяти годам колонии общего режима охранника школы Александра Глушкина по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Об этом сообщает объединённая пресс-служба петербургских судов. Гособвинение требовало для него семь лет колонии, сообщает "Настоящее Время".

По версии следствия, в начале апреля 2022 года Глушкин опубликовал во "ВКонтакте" "заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о Вооружённых силах". "Бумага" пишет, что в посте речь шла о действиях российской армии в украинском городе Буча, где были убиты мирные жители. Посты об убийствах в Буче - один из наиболее распространённых поводов для возбуждения дел о "фейках об армии", поскольку российские власти отрицают причастность к ним российских военных.

Глушкин частично признал вину, рассказав, что этот пост ему прислал незнакомый человек. По словам Глушкина, он "не мог знать, была та информация ложной или нет".

Как пишет ASTRA, на охранника петербургской школы № 443 донесла завотделом дополнительного образования Ольга Савельева. В суде она подтвердила свои показания, заявив, что Глушкин "дестабилизирует ситуацию в России".

По делам о так называемых фейках об армии в России были вынесены десятки приговоров, в том числе и к реальным срокам.