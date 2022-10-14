Оккупационные власти Херсонской области призвали жителей уехать

Из-за продолжающихся обстрелов власти аннексированной Херсонской области настоятельно рекомендовали жителям региона эвакуироваться в Россию.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей "во избежание жертв среди мирного населения" совершить "гуманитарную поездку на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Свою настоятельную рекомендацию эвакуироваться он сопроводил хэштегом #Сталин.
Вчера, 13 октября, глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь с эвакуацией жителей, так как города региона "ежедневно подвергаются ракетным обстрелам". На просьбу Сальдо отреагировал Стремоусов, заявив, что об эвакуации речи не идёт. "Это не эвакуация, это возможность спасать жизни, которую нам даёт Российская Федерация", – сказал он.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. С сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.