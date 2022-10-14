Оккупационные власти Херсонской области призвали жителей уехать

Из-за продолжающихся обстрелов власти аннексированной Херсонской области настоятельно рекомендовали жителям региона эвакуироваться в Россию.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей "во избежание жертв среди мирного населения" совершить "гуманитарную поездку на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Свою настоятельную рекомендацию эвакуироваться он сопроводил хэштегом #Сталин.

Вчера, 13 октября, глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь с эвакуацией жителей, так как города региона "ежедневно подвергаются ракетным обстрелам". На просьбу Сальдо отреагировал Стремоусов, заявив, что об эвакуации речи не идёт. "Это не эвакуация, это возможность спасать жизни, которую нам даёт Российская Федерация", – сказал он.