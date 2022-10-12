В результате обстрела рынка в Авдеевке погибли семь человек

В результате утреннего обстрела центрального рынка в Авдеевке Донецкой области погибли семь человек, ещё не менее восьми – ранены. Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

В обстрелах рынка, где "в то время находилось немало людей", Кириленко обвинил российские войска.

"У таких обстрелов нет никакой военной логики – только неудержимое стремление убить как можно больше наших людей и запугать других", – написал он.

Кириленко снова призвал жителей области эвакуироваться из города в безопасные районы.