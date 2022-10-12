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В результате обстрела рынка в Авдеевке погибли семь человек

Рынок в Авдеевке после обстрела, 12 октября 2022 года

В результате утреннего обстрела центрального рынка в Авдеевке Донецкой области погибли семь человек, ещё не менее восьми – ранены. Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

В обстрелах рынка, где "в то время находилось немало людей", Кириленко обвинил российские войска.

"У таких обстрелов нет никакой военной логики – только неудержимое стремление убить как можно больше наших людей и запугать других", – написал он.

Кириленко снова призвал жителей области эвакуироваться из города в безопасные районы.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу октября в Украине погибли 6114 человек, в том числе 390 детей. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
  • С начала сентября 2022 года Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
  • По результатам псевдореферендумов Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.

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