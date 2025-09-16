Гламурная фотосессия помешала падчерице главы "Ростеха" Чемезова выйти из-под санкций

Совет ЕС отказался снять санкции с Анастасии Игнатовой – падчерицы главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Это следует из черновика письма, которое европейские чиновники подготовили для ее адвокатов, выяснила "Система" (документ есть распоряжении редакции).

Игнатова оспаривает наложенные ограничения в суде ЕС, утверждая, что не получает выгоды от активов отчима. Но в Брюсселе считают, что нашли достаточно доказательств обратного.

Календарь Pirelli

В 2016 году Игнатова снялась для престижного календаря Pirelli вместе с мировыми звездами, такими как Николь Кидман, Пенелопа Крус и Ума Турман. На сайте календаря она была представлена как "профессор политической теории МГУ и специальный гость". В Pirelli позже объяснили ее участие "приглашением фотографа".

Как настаивают в Совете ЕС, "единственной правдоподобной причиной" участия Игнатовой в съемке было партнерство Pirelli и "Ростеха" под руководством Чемезова: "Pirelli обычно снимает мировых звезд шоу-бизнеса – и уж точно не университетских преподавателей".

История с календарем, по словам авторов письма, "проливает свет" на тесные связи Игнатовой с отчимом – бенефициаром войны в Украине.

Офшор в подарок на свадьбу

Переписка еврочиновников и адвокатов Анастасии Игнатовой касается еще как минимум трех активов, которые она могла получить благодаря семейной связи с Сергеем Чемезовым.

Компания Elsamex (Белиз). На этот офшор в 2000-х была приобретена доля в нефтегазовой компании "Итера" стоимостью в десятки миллионов долларов. Позже OCCRP Центр по исследованию коррупции и организованной преступности нашел прямую связь офшора с сетью компаний "Тройка Диалог", через которую "проводили деньги, связанные с различными финансовыми преступлениями". Адвокаты Игнатовой указывают, что этот офшор она получила в подарок от матери к своей будущей свадьбе.

Компания Penimar (Британские Виргинские острова) владеет роскошной виллой на испанском побережье, в Марбелье. По версии защиты, Игнатова продала доли в компании. Еврочиновники сомневаются в реальности этой сделки. Дело в том, что номинальная стоимость долей Penimar составляет всего пять тысяч долларов. В то же время вилла и участок стоят в сотни раз больше. Яхта Valerie за $110 млн долларов. Ее, настаивают адвокаты, Игнатова тоже продала. В качестве доказательства защита Игнатовой представила некие "частные документы", но чиновников это не убедило. "Совет сомневается в реальности продажи яхты <...>: нет даты подписи, регистрационные записи сами по себе не доказывают сделку", – указано в черновике письма.

Монография с отчимом

Анастасии Игнатовой 38 лет. Она дочь второй жены Чемезова от первого брака. В 2013 году Игнатова получила степень кандидата политических наук в МГИМО и читала там лекции. Кроме того, она написала монографию "Государственная политика в области высоких технологий", редактировал ее лично Сергей Чемезов, а соавтором выступила заведующая кафедрой политической теории МГИМО Татьяна Алексеева.

Из науки Игнатова пошла в бизнес. В 2017 году она стала гендиректором фармацевтической компании "Фармапт". До сих пор, по данным коммерческого реестра, падчерица Чемезова остается в компании единственным сотрудником. Что не мешает компании ежегодно приносить десятки миллионов рублей прибыли. Другой проект Игнатовой – компания "Аис Девелопмент", которой принадлежит двухэтажная усадьба в центре Москвы. В 2020 году дом и участок оценивали в 500 млн рублей ($7 млн).

Санкции против Чемезова и семьи

Санкции против Игнатовой ЕС ввел в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Еврочиновники объясняют решение тем, что Игнатова "является ближайшим после супруги членом семьи" Сергея Чемезова. Именно поэтому, считают в Совете Европы, она извлекала выгоду из его деятельности.

Чемезова внесли в санкционные списки еще в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда его назвали "одним из известных близких соратников Путина" и обвинили в том, что он извлекает выгоду из отношений с президентом.

"Система" направила вопросы Игнатовой, но ответа не получила.

