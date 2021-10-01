Российский бизнесмен Олег Тиньков на слушаниях в американском суде признал вину по одному из предъявленных ему обвинений в нарушении налогового законодательства США, хотя днем ранее заявлял о своей невиновности. По условиям мирового соглашения с Минюстом США он должен будет заплатить $506 млн.

Соглашение должен утвердить суд, свое решение он вынесет 29 октября. По делу о нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации Тинькову грозило до шести лет лишения свободы.

Представитель Тинькова заявил РБК, что предприниматель имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф. Ему не придется продавать акции TCS Group, которая в том числе владеет "Тинькофф Банком" и "Тинькофф Страхованием".

В марте этого года стало известно, что власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии состояния в миллиард долларов. Тиньков был гражданином США с 1996 года и почти шесть лет прожил в стране. В 2013 году он отказался от гражданства спустя три дня после того, как его компания TCS Group (она управляет Тинькофф-банком) провела IPO – публичное размещение акций. По итогам размещения банк был оценён на Лондонской бирже в 3 миллиарда 200 миллионов долларов, а состояние Тинькова достигло миллиарда, считают в Минюсте США.

Перед выходом из гражданства бизнесмен должен был выплатить налоги. По версии обвинения, Тиньков в десятки раз занизил свои доходы и состояние. Он отчитался о доходе менее чем в 206 000 долларов и указал, что его состояние составляет 300 000 долларов, уже в тот момент, когда его доля в банке стоила миллиард долларов.