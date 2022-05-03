Олег Тиньков: "У меня не осталось ничего в России"

Основатель "Тинькофф Банка" предприниматель Олег Тиньков попрощался с Россией и объявил, что выводит свои бренды Tinkoff и La Datcha из страны.

"Они принадлежат моей семье, я не хочу их «марать» кровью русских солдат и жителей Украины!", — написал Олег Тиньков в инстаграме. По его словам, у него "не осталось ничего в России", и это "плохо для России".

Тиньков сказал, что гордится тем, что ему удалось построить "честный, свободный и американский тип бизнеса" в "коррупционной и архаичной России". Также он поблагодарил российского бизнесмена Владимира Потанина, который быстро выкупил его долю в TCS Group, которой принадлежит Тинькофф Банк, "хотя и за копейки".

В конце апреля Потанин купил 35% акций TCS Group. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его вынудили продать свою долю за "3% от реальной стоимости" после того, как он опубликовал пост с осуждением войны России против Украины. В группе "Тинькофф" назвали пост банкира его "личным мнением". Спустя несколько дней "Тинькофф Банк" сообщил о готовящемся ребрендинге: из названия исчезнет фамилия основателя банка.

"Тинькофф Банк" основан в декабре 2006 года, по состоянию на апрель 2022 года входил в тройку крупнейших банков России по количеству активных клиентов.

La Datcha — первый в России частный гостевой комплекс. Находится в Астраханской области.

Олег Тиньков уже долгое время живёт за границей.