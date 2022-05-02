Тиньков заявил о продаже своей доли в банке после звонка из Кремля

Основатель "Тинькофф Банка" бизнесмен Олег Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его вынудили продать свою долю в банке после антивоенного высказывания.

По словам Тинькова, на следующий день после публикации в инстаграме поста против войны в Украине 19 апреля, с его сотрудниками связались из администрации президента России и пригрозили национализировать банк, если компания не разорвет связи с Тиньковым.

На прошлой неделе бизнесмен продал принадлежавшие ему 35 процентов группы Владимиру Потанину, занимающему второе место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Тиньков заявил, что его вынудили продать долю за "3% от реальной стоимости". "Я не мог обсуждать цену, это будто с заложником – берешь, что дают", – приводит газета слова бизнесмена.

Он также сообщил, что нанял телохранителей после того, как его друзья с контактами в российских спецслужбах сказали ему опасаться за жизнь.

Тиньков утверждает, что многие из его знакомых в российском бизнесе и среди правительственной элиты в частном порядке соглашаются с его мнением о войне, но они все напуганы. В интервью он вновь высказался против войны, заявив, что "России как страны более не существует", но предположил, что Путин будет оставаться у власти еще долгое время.