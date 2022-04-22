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Тинькофф Банк объявил о решении провести ребрендинг

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков

Тинькофф Банк проведет ребрендинг, говорится в телеграм-канале компании.

"Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. Тинькофф уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда", – говорится в сообщении.

19 апреля основатель банка Олег Тиньков резко осудил российское вторжение в Украину в своем инстаграме. Он написал, что не знает ни одного человека, который получал бы от этой войны выгоду, и назвал ее безумной. По словам Тинькова, Россия погрязла в непотизме, холуйстве и чинопочитании.

В тот же день банк подчеркнул, что не присоединяется к мнению своего основателя. "Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф, он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Олег Тиньков – один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет", – заявили в банке Тинькофф.

Тиньков – серийный предприниматель, он попал в список богатейших людей России после вывода на биржу основанного им Тинькофф Банка, ставшего одной из крупнейших российских кредитных организаций. По подсчётам Forbes, после начала войны с Украиной его состояние сократилось в пять раз и по состоянию на март он перестал быть миллиардером. В конце марта он попал в санкционный список Великобритании.

  • 28 февраля бизнесмен уже высказывался против войны. "Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день. Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – написал он тогда. 14 апреля он написал, что планирует оказать помощь беженцам из Украины и раненым в результате войны в России (вероятно, речь шла о военных).
  • Десятки российских миллиардеров попали в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза. Власти объясняли ограничения тем, что российские бизнесмены получают выгоду от близости с Кремлём или поддерживают войну. На фоне беспрецедентных ограничений у 65 из 88 богатейших людей России сократилось состояние, подсчитал Forbes. Против войны при этом высказались единицы из них.

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