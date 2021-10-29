Российский банкир Олег Тиньков выплатил $509 миллионов властям США

Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между российским банкиром Олегом Тиньковым и налоговым департаментом Министерства юстиции США. Бизнесмен выплатил американскому бюджету 509 миллионов долларов невыплаченных налогов и штрафа. Вся сумма уже была переведена, — передаёт корреспондент РБК, наблюдавший за заседанием суда.
Тиньков на год останется под судебным надзором. По словам судьи, хотя миллиардер виновен в финансовом преступлении, он считает приговор без реального срока приемлемым, так как бизнесмен мог умереть в тюрьме из-за лейкемии, от которой он проходил курс лечения. Сам банкир в заявлении, переданном по итогам заседания, заявил, что считает урегулирование вопроса гуманным и сожалеет о случившемся.
53-летний Тиньков — один из самых известных бизнесменов в России. Он основатель Тинькофф Банка, и занимает 32 место в списке богатейших людей страны по версии журнала Forbes. В 2020 году его состояние оценивалось изданием в 4,7 миллиарда долларов. Он 17 лет был гражданином США, но перед выходом основанного им банка на биржу вышел из гражданства.
Перед отказом от гражданства американцы должны заплатить налог. Налоговые органы установили, что бизнесмен занизил своё состояние, когда это делал. Ему грозило заключение в тюрьме на срок до шести лет.
- В ходе рассмотрения дела шансы на Тинькова на выживание от лейкемии оценивались в 30–40 процентов в первый год, 30–35 процентов в течение двух лет и 10–30 процентов в течение пяти лет, — заявил судья.
- Тиньков и его семья создали в России благотворительный фонд помощи в борьбе с лейкемией. Фонд займется обучением врачей и среднего медицинского персонала гематологических отделений российских больниц. Бизнесмен сообщил, что позднее планирует строить гематологические центры в регионах, если у него на этой "останутся силы и средства".
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