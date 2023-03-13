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Ольга Романова: женщин-заключённых вербуют на войну в Украине

Иллюстративное фото

Генштаб вооружённых сил Украины заявил, что российские войсковые части в Донбассе пополняют в том числе и женщины, завербованные из исправительных колоний. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова также сообщила, что ей известно о случаях вербовки на войну женщин-заключённых. Ранее основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин не исключал возможности участия женщин в войне.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 марта упомянул, что российские войска в Донецкой области получили пополнение, в основном из числа заключённых. В том числе, по сведениям украинской разведки, один плацкартный вагон привёз женщин, завербованных в российских колониях. Это не первое такое заявление Генштаба. 4 февраля он сообщал, что российская армия завербовала 50 женщин из исправительной колонии в городе Снежное Донецкой области и отправила на территорию России для прохождения подготовки. Официального подтверждения этой информации с российской стороны нет.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в комментарии изданию "Важные истории" выразила мнение, что случаи отправки женщин из российских колоний на войну могут быть возможны. Она сказала, что слышала о таких случаях ещё в конце прошлого года. По словам Романовой, в Украину могли быть отправлены около сотни осуждённых женщин, отбывавших наказание в колониях юга России.

В декабре прошлого года депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер обращался к основателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину с вопросом, могут ли войти в состав ЧВК осуждённые женщины. По предложению Вегнера, женщины могли бы работать на фронте медсёстрами или связистками. Пригожин ответил, что заключённые женщины могут найти себе применение в зоне боевых действий и как снайперы или члены диверсионных групп. Он заявил, что "работает в этом направлении".

9 февраля Пригожин заявил, что "ЧВК Вагнера" прекратила вербовку заключённых в российских тюрьмах и колониях. Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что сейчас набором заключённых для участия в боевых действиях может заниматься российское Министерство обороны.

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