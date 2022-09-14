Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирина Волынец возмутилась, что уличные баннеры в стране "тратятся на призыв заботиться о животных", а не на рекламу, направленную на повышение демографии. Об этом сообщает казанский городской портал 116.ru, журналисты которого поговорили с Волынец. Она назвала призывы забирать животных из приюта "пропагандой чайлдфри".

Волынец считает, что молодая пара, приютив животное, уже не задумывается о ребёнке. При этом сама она, по её словам, завела для своих детей собаку, кошку, птицу и крысу. Чиновница сказала, что животные помогают воспитывать в детях милосердие и умение заботиться не только о себе.

В сентябре 2022 года депутаты Госдумы совместно с башкирским Курултаем внесли в Госдуму законопроект, призванный оградить детей от так называемой идеологии чайлдфри – идеи принципиально не заводить детей.