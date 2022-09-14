Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирина Волынец возмутилась, что уличные баннеры в стране "тратятся на призыв заботиться о животных", а не на рекламу, направленную на повышение демографии. Об этом сообщает казанский городской портал 116.ru, журналисты которого поговорили с Волынец. Она назвала призывы забирать животных из приюта "пропагандой чайлдфри".
Волынец считает, что молодая пара, приютив животное, уже не задумывается о ребёнке. При этом сама она, по её словам, завела для своих детей собаку, кошку, птицу и крысу. Чиновница сказала, что животные помогают воспитывать в детях милосердие и умение заботиться не только о себе.
В сентябре 2022 года депутаты Госдумы совместно с башкирским Курултаем внесли в Госдуму законопроект, призванный оградить детей от так называемой идеологии чайлдфри – идеи принципиально не заводить детей.
- По данным ВЦИОМ, опубликованным в августе 2022 года, 13 процентов опрошенных родителей наказывают ребёнка, используя шлепки и подзатыльники, 7 процентов – ремень. По подсчётам Консорциума женских неправительственных объединений, в 2018 году в результате домашнего насилия погибли около пяти тысяч женщин – 61 процент от всех убитых женщин в России в 2018 году.
- Законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но ни один так и не был принят. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
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