"Страна тонет в крови бездомных животных". Кому помогут приюты-гиганты

В российских СМИ появились сообщения о том, что государство собирается выделить из бюджета многие миллионы на строительство огромных приютов для бездомных животных в нескольких регионах.



Проблема безнадзорных животных стоит в России очень остро. Из разных мест приходят тревожные сообщения о нападении на людей собачьих стай. Власти Магадана даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества бродячих собак в городе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и спикер Госдумы Вячеслав Володин предложили ужесточить ответственность для местных чиновников в случае нападения животных на людей, а также законодательство в этой сфере.



Казалось бы, зоозащитники должны радоваться тому, что государство выделяет немалые деньги на строительство приютов. Но нет, они всерьез обеспокоены и утверждают: создание приютов-гигантов не решит проблему. Вот что думает об этом Ирина Евдокимова, глава самарской некоммерческой организации "Бездомные друзья".

Зоозащитники утверждают: создание приютов-гигантов не решит проблему

– Затея по поводу выделения средств – около полумиллиарда для Самары – со стороны смотрится красиво: государство заботится. Но никто не спросил людей, которые реально занимаются проблемой, нужно ли это. Тем более что этим приютом собирается заниматься коммерческая организация, а там, где коммерция, ничего хорошего быть не может: бизнес – дело хорошее, но не на жизнях животных.



Когда приняли закон "Об ответственном обращении с животными" и ввели программу ОСВВ, мы очень надеялись на перемены к лучшему. За три года можно было уже достичь каких-то результатов, но их нет, ничего не меняется. Мало того, количество бездомных животных у нас в Самаре не уменьшилось, а увеличилось!



Перед Новым годом в регионе экстренно собирали руководство – не знают, что делать с большим количеством собак на улицах. Однако опять не хотят по-настоящему решать этот вопрос, опять пытаются выделить деньги, чтобы просто куда-то девать животных. Но такого не бывает, сколько деньги ни черпай, все равно животные будут прибывать, потому что основная проблема не решалась, не решается и не собирается решаться. Все, что пока делают, – это выкачивают деньги из бюджета.



– У вас в регионе ведь уже есть приюты для животных?



– Вот наш губернатор отрапортовал, что в Самаре построили приют. Но это не приют, а самая настоящая тюрьма, в которую даже нельзя попасть, чтобы проконтролировать, в каких условиях живут животные: удостоверение общественного инспектора не действует. Только хозяин приюта решает, кому из животных жить, а кому нет. Да, действительно, какой-то процент он выпускает. Но он создал у нас в городе полный хаос. Были прецеденты, что и собак хозяевам не возвращали. Я лично дважды столкнулась с тем, что животных, на отлов которых выделены бюджетные деньги, они собирают на "Авито", вместо того чтобы ловить их на улицах. И действительно, зачем бегать, когда пришел, забрал собак и кошек, которых пытаются пристроить, и получил деньги (между прочим, 11 500 рублей на каждую особь)!

Они собирают в основном щенков, приют просто завален щенками. А сук, которые их рожают, как правило, даже не пытаются поймать. Это невыгодно, да и не так просто: ее же надо еще умудриться поймать, а забрал десять щенков – и сразу приличные деньги! А теперь ловят еще и стерилизованных животных, с бирками!

Все, что пока делают, – это выкачивают деньги из бюджета

Уже 15 лет они пытаются решить проблему и путем убийства животных. Недавно убили маму шестерых щенков, которая никому не сделала ничего плохого. У нас есть фото: лежат разрубленные щенки, причем совсем маленькие... Их просто уничтожают, вся страна тонет в крови, а серьезные меры не принимаются. Вот в Якутске, например, перестреляли всех собак, не разобравшись.



И вот теперь "Новости Самары" сообщают, что собираются выделить 500 миллионов и начать строительство центра на 2,5 тысячи душ. Руководитель этой коммерческой организации уже заранее пишет, что там будут усыпляться старые, больные и агрессивные животные, хотя в программе ОСВВ заложено содержание животных и только в крайнем случае усыпление. Я уверена, что это будет центр для уничтожения животных. Они там крематорий собираются строить! И это опять коммерческий проект для вливания в него бюджетных денег. Кто там будет кормить, содержать этих собак? Это же опять: дайте, дайте, дайте денег…



Кроме того, вообще нельзя строить такие огромные приюты. Вот, скажем, привезли собак, а среди них есть больные, и инфекция при таком скоплении распространяется моментально, а любая паровирусная инфекция – это смерть. При таком большом скоплении животных просто нереально проследить за их здоровьем и социализацией.

Руководству региона просто нужна организация, которая уберет животных из города, а кто и как будет это делать, никого не волнует. Лишь единицы понимают, что строить такое у нас в Самаре нельзя, а тем более этой организации, "Флагман Вет", которая занимается оказанием коммерческих услуг, заработком на животных. Здесь у нас многие с ней уже сталкивались.



В регионе есть поселок, где нет врачей, некому лечить детей, и о каких подобных центрах за такие деньги можно говорить, когда дети остаются без помощи?



– А как, по-вашему, все это должно быть устроено?

Убили маму шестерых щенков, которая никому не сделала ничего плохого

– Единственное, что нужно, – это бесплатная или льготная стерилизация, чтобы животные не плодились. А сегодня люди, которые непрофессионально и неграмотно занимаются отловом животных, только усугубляют проблему. Для малоимущих стерилизация однозначно должна быть бесплатной, а если кто-то хочет стерилизовать породистое животное, это должно стоить недорого. Самое действенное – это наказание рублем. Вот поймана нестерилизованная собака, и если она родила, то владелец платит большой штраф. Я также выступаю за мораторий на разведение животных для всех, кроме серьезных клубов.



А еще это информационная работа. У нас же нет ни одного плаката о необходимости стерилизации! Если вы не хотите видеть бездомных собак в социуме, работайте с населением, это очень легко сделать. Дали указание – и во всех квитанциях ЖКХ указывается телефон пунктов, где можно стерилизовать животное. Можно построить для этого специальный центр. Вот для чего нужны деньги!

А у нас пока есть небольшие клиники, в которых стерилизуют в основном волонтеры, но они завалены работой, и туда не попасть. Ладно, не хотите выделять средства частным клиникам, так можно арендовать помещение, посадить туда государственных врачей. И уже после массовой стерилизации можно построить небольшие приюты, максимум на 300 животных. Там обязательно должна вестись видеозапись, а не так, как сейчас, когда сидит маленький царек: кого хочу, пущу, что хочу, то и ворочу. У нас в Самаре одно время это было – общественные контролеры следили за отловом. Иначе – они поймали шесть собак, а записали двадцать, и кто это проверит?



Пока власти никак не решили проблему, выпустив на отлов недобросовестную организацию, работа которой привела к увеличению количества собак на улицах. Знаете, для чего это делается? Чтобы выделяли еще больше денег! Государство выделяет и выделяет деньги, и льет и льет их, как воду в песок, а решения проблемы нет и не будет. И мы обращаемся к руководству нашей страны, к президенту: поймите, что выделением огромных денег и строительством приютов-гигантов проблему не решить! – говорит Ирина Евдокимова.

– Идея со строительством больших приютов не нова, – рассказывает юрист и зоозащитница Юлия Шакиро, – и она всегда идет параллельно с хищением бюджетных средств. Я занимаюсь мониторингом закупочной документации по отлову животных, разных документов и нормативно-правовых актов. Сама я живу в Иркутске, но увидела информацию и по Калининградской, и по Самарской области: там планируется строительство огромных приютов с какими-то баснословными средствами. Я не нашла этому никаких ни экономических, санитарно-эпидемиологических обоснований: с чего вообще решили строить такие приюты, когда есть серьезные социальные проблемы в других сферах?

Единственное, что нужно, – это бесплатная или льготная стерилизация

Вот СМИ пишут, что в Самарской области планируется строительство приюта на 2,5 тысячи животных. Но что даст размещение такого большого количества особей на одной территории? И самое главное, на что будут истрачены полмиллиарда? Это же огромные средства! Есть проекты типовых приютов, и по расчетам, на их строительство нужно всего лишь 20–30 миллионов.



Я написала петицию, в которой представлены мои доводы о том, что неверна сама идея – собирать и содержать животных так массово. ВОЗ уже давно провела все аналитические расчеты эффективности и обосновала, что Россия относится к странам с неизбежным присутствием безнадзорных животных, то есть сделать так, чтобы на большой территории совершенно не было бездомных кошек и собак, просто невозможно по объективным причинам. При такой ситуации мы можем влиять только на количество и качество этой популяции и должны быть заинтересованы в том, чтобы собаки не рожали потомство.



Если животные стерилизованы, вакцинированы, протестированы на поведение, на адаптацию к городскому проживанию, они могут адекватно и предсказуемо коммуницировать с людьми. Кстати, они выполняют и очень важную барьерную функцию: например, собаки ограждают населенные пункты от диких животных. Это важный санитарно-эпидемиологический барьер, особенно в условиях ухудшающейся экологической обстановки, когда у нас то потопы, то пожары. А собаки много тысячелетий живут рядом с людьми, они научились коммуникации. И если выбирать между соседством с лисами, ежами и крысами, с одной стороны, или с собаками и кошками, с другой, то человеку ближе и понятнее поведение собак и кошек. А между тем именно лисы и ежи могут распространять опасные заболевания, общие для людей и животных, из которых самое опасное, неизлечимое – бешенство.



При всех этих рисках и социальных проблемах находятся люди, весьма заинтересованные в том, чтобы им выделяли подобные суммы. Ну, вот 220 миллионов в Калининграде на строительство приюта для тысячи собак и 200 кошек – это совершенно необоснованные траты! Эти средства можно было бы потратить на другие социальные нужны – на детей, инвалидов, иные социально незащищенные слои населения.

Собаки ограждают населенные пункты от диких животных

Приют, который планируют построить в Самаре, как я поняла, не относится к типовым. Типовые приюты, разработанные Агентством стратегических инициатив, заточены под максимальную прокрутку популяции, то есть системный отлов, обработку и выпуск обратно на улицу, они не предполагают длительного содержания животных.



Но есть еще вопрос: а кто там будет этим заниматься? Профильные ведомства не создаются. В Калининграде, например, несколько лет назад было создано государственное бюджетное учреждение, ему передали в управлении ранее построенный приют, но люди, которые им занимаются, не имеют профильных специальностей, это просто разнорабочие. И там получилась монополия, то есть некоммерческие организации, даже ветеринарные, не могут выходить на работу с животными, потому что не объявляются никакие конкурсные аукционы, все это отменилось в связи с созданием государственного бюджетного учреждения.



И вот выделение этих новых денег запланировано, как я понимаю, без конкуренции. В СМИ об этом говорится, но ни в каких документах я не нашла информацию о том, что в бюджетных программах где-то заложена статья на подобные расходы. Закрадывается подозрение: возможно, это деньги выделены на какие-то другие цели, и именно поэтому их невозможно прямо найти в бюджете? В конце декабря я написала запрос руководству этих двух регионов – Калининградской и Самарской областей: если деньги запланированы, пожалуйста, покажите, где их искать, из каких средств планируется строительство данных объектов. Спросила также: есть ли какие-то экономические обоснования, расчеты, и откуда планируется изыскивать подобные средства? Ответа пока нет.



– Может быть, было бы разумно дать денег тем людям, которые устраивают приюты просто у себя дома, ухаживают за огромным количеством собак и кошек, и никто им не помогает, кроме добрых людей в соцсетях? И искать никого не надо: такие люди есть в каждом регионе. Они уж точно распорядятся государственными деньгами так, как нужно, будут тратить их именно на животных.



– Это хорошая идея. И у нас даже есть позитивный опыт в этом плане. Когда в 2020 году в Иркутской области начались подобные разговоры о строительстве гигантского приюта под Братском, я написала предложения в областное правительство и губернатору: не стоит строить такую махину. Мы, зоозащитное сообщество Иркутской области, как раз те самые люди, у которых животные на содержании уже есть, объяснили, что приюты существуют, эта деятельность ведется эффективно, и целесообразнее помочь им, чем строить новый приют.

В случаях с Самарой и Калининградом нужно бить тревогу по поводу нецелевого расходования бюджетных средств

И нам это удалось: уже осенью 2021 года из 23 запланированных миллионов 19 выделили некоммерческим организациям. Планируется проводить подобный конкурс и в 2022-м, и 2023 году, чтобы все некоммерческие приюты Иркутской области смогли получить бюджетные деньги на реконструкцию. Тут нужна именно сеть приютов, ведь территория области огромна, и не надо свозить собак со всего региона в одну точку, создавая социальную напряженность. Это даже экономически невыгодно: проще обработать по десять собак в каждом поселке, чем везти их куда-то.

В случаях с Самарой и Калининградом нужно бить тревогу по поводу нецелевого расходования бюджетных средств. Лучше было бы потратить их на комплексную программу: взять по 20–30 миллионов на строительство приютов в региональных центрах или распределить эти деньги по чуть-чуть для сети уже действующих приютов, чтобы они также могли выходить на контракты, отлавливать животных и обрабатывать их. А часть этих денег хорошо бы выделить на субсидии или гранты для ветеринарных клиник на стерилизацию домашних животных. Ведь основной поток на улицу все равно идет от них: это невостребованные щенки и котята, которых выкидывают.



– А какая у вас в Иркутской области сейчас ситуация с бездомными животными?



– Животных достаточно. Мы начали вводить программу ОСВВ в 2013 году, то есть раньше, чем на федеральном уровне, были одним из пилотных регионов, которые доказали ее эффективность. Но велась она не всегда добросовестно, ее выполняли коммерческие организации, в отношении которых затем возбуждались административные дела из-за многочисленных нарушений, а в последние годы дошло и до уголовных. Речь идет о мошенничестве: в некоторых муниципалитетах программа ведется только по документам.

Тем не менее наш регион считается благополучным по бешенству, его нет уже многие десятилетия, идет постоянная профилактика. В последние три года в области идет снижение количества покусов. Это говорит о том, что популяция на улице стабильна и животные начали вести себя адекватно, а значит, происходит отбор при работе с ними. Чаще всего в травмпункты обращаются люди, которых покусали их собственные питомцы.



С точки зрения эпизоотий ситуация вообще стабильна, и количество особей снижается. Позитивная динамика есть уже несколько лет. И у нас, в отличие от той же Самарской области, проводится мониторинг численности безнадзорных животных: каждый город и район должен ежегодно посчитать их и на основе этого заложить бюджетные средства на следующий год – сколько собак нужно отловить и обработать. Если это делать, то при выделении средств суммы не будут браться с потолка, как сейчас в Самаре, – уверена Юлия Шакиро.

Еще в советские времена по всей России были разбросаны эти "концлагеря" для животных

Идею создания в российских регионах приютов-гигантов комментирует Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных "Вита":



– Подобный проект был предложен в Москве еще в годы правления Юрия Лужкова. Тогда предполагалось строить 17 мегаприютов, каждый на 700 животных, и вся общественность этому противостояла. Большое скопление животных – это огромная проблема в плане эпизоотий: тут будет все многообразие болезней, свойственных виду, и это невозможно контролировать. Мы знаем не понаслышке, что такое гигантское скопление животных. Еще в советские времена по всей России были разбросаны эти "концлагеря", так называемые "пункты передержки безнадзорных животных", куда с улиц всем скопом свозят животных, а потом держат всех вместе.

Но, главное, все это – борьба со следствием, а не с причиной. В стране до сих пор не перекрыт кран разведения животных. Проблема бездомности существует только в тех странах, где государство никак не контролирует разведение животных-компаньонов. Собак и кошек появляется на свет гораздо больше, чем способны взять люди. А усугубляют проблему два типа разведенцев, которых государство должно контролировать. Первый – это обычные граждане, которые не стерилизуют своих питомцев. Здесь мы должны, так же как во всех странах, которые решили эту проблему, наказывать владельцев рублем. Мы выступаем за налог за нестерилизованное животное. А вторая категория – это те, кто разводит собак и кошек ради бизнеса. Здесь другие меры: не только налогообложение, но и лицензирование, вплоть до квотирования, потому что они тоже насыщают рынок.



– То есть ограничение количества разводимых животных?



– Да, без этого никак. Мы на своем веку видели битком набитые квартиры заводчиков – до ста особей. Хорошо, что в федеральный закон все-таки внесли пункт о том, что питомники на домах невозможны, но стоит вопрос о правоприменении: кто и как будет за это карать. Сейчас заводческий бизнес абсолютно никем не контролируется.

Причина ситуации: в стране до сих пор не перекрыт кран разведения животных

Но тех, кто плодит по недомыслию, гораздо больше, это очень многие граждане России, которые не считают нужным стерилизовать свое животное. Они вывозят собак и кошек на дачи, и за лето те успевают дать приплод. Мы, люди, затащили в города эти два типа животных, но не можем ничего сделать с их инстинктами, и в определенный период каждый хозяин с этим сталкивается. И какой дальше выбор? Без конца давать кошке препараты, сводящие на нет половые инстинкты? Но это заканчивается онкологией. Тут вариантов-то, по большому счету, нет: либо стерилизовать, либо плодить и выбрасывать никому не нужное потомство.

– Нужно ли при этом выделять бюджетные деньги на борьбу с безнадзорностью животных? Если да, то на что именно?



– Мы не просим никаких лишних денег, считаем, что государство просто растранжиривает их, выделяя на бесконечную борьбу со следствием, а не с причиной. Бродячих животных бесконечно, с незапамятных времен, ловят и убивают. Считается, что сейчас более гуманная практика, но она лишь относительно гуманна, потому что механизмов ограничения разведения государство не ввело, приюты не построены, и как были эти пункты передержки, так они и остались.



Сейчас мэры нескольких городов опять идут ва-банк с требованием вернуть прежнюю практику. Опять "шариковы" будут бегать по улицам и убивать животных. А они, собственно, негласно и сейчас бегают, хоть и было заявлено, что мы пошли по гуманному пути. Но кран не перекрыт! Государство не контролирует разведенцев, и приюты сами по себе не решают проблему. Есть методические указания по решению проблем бездомных животных разных стран и крупнейших организаций мира, в частности, английского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Они когда-то приезжали в Россию и говорили, что приют сам по себе не решает проблему, потому что происходит постоянное пополнение популяции. Мы знаем, чем заканчивался каждый день работы Птичьего рынка, пока это не переместилось в интернет: это были шевелящиеся кусты, куда мешками выкидывали непроданных щенков и котят.

Опять "шариковы" будут бегать по улицам и убивать животных!

А они же плодятся в огромном количестве! Есть статистика Всемирного общества защиты животных: за 6 лет пара нестерилизованных кошек способна в потенциале произвести на свет 420 тысяч особей, пара собак – 67 тысяч особей. Исходя из этих цифр, мы понимаем, что все бесперспективно до тех пор, пока не перекрыт кран разведения, пока в каждой квартире не окажется стерилизованное животное. А строить приюты… Ну, хорошо, уже к вечеру они будут все переполнены – дальше что? Приют превратится в конвейер смерти.



Что тут очень помогло бы народу? Ветклиники, которые стерилизовали бы на льготных условиях или бесплатно. Усилиями ветврачей и частников в России есть, насколько я знаю, только одна акция – "Мартовский кот". В марте многие клиники России проводят стерилизацию на льготных условиях, а кому-то совсем бесплатно.

Но этого мало! Нужно еще информировать население о том, зачем нужна стерилизация. В свое время в Якутске появилась ветклиника, которая получила даже президентский грант и была готова бесплатно простерилизовать 15 тысяч животных. Она объявляла об этом, насколько могла, но информация все равно не расходится – на телевидении рекламные ролики не появляются, на улицах города людей не информируют. И там по-прежнему в головах людей преобладают все эти догмы, что нет, нельзя, животному надо дать родить.



В результате пополнение происходит каждый год, и по мнению Управления ветеринарии, это десять тысяч особей на один только Якутск. В такие районы государство должно перенаправить деньги, организовать выездные сессии ветврачей. Мы написали главе Якутии Айсену Николаеву, что может быть ветеринарная помощь из Москвы, что специалисты готовы показать им, как оборудовать пункты стерилизации. Многие организации по защите животных готовы были помочь. Отклика никакого. А потом проходит время, и опять Якутск кричит: "Караул! Собаки грызут людей на улицах! Быстро возвращаемся к убийству!" Но они же ничего не сделали! Мы не получили от них никаких ответов, одни отписки.



– А почему, на ваш взгляд, так происходит?

Это традиционный русский "авось" и желание без конца воздвигать потемкинские деревни

– Я задала тот же вопрос Марине Сантаевой, главе местной зоозащитной организации. Она говорит: "Даже в газетах не получается публиковать информацию о стерилизации, так как есть религиозные убеждения, что стерилизация – это плохо". Мы даже не преодолели вот такие вещи, как догмы.



Мы сто раз просили Первый канал – дайте хотя бы семь секунд для роликов двух типов: "Возьми животное из приюта – помоги городу в решении проблемы" и "Стерилизуй своего питомца". В условиях города других вариантов нет, потому что эти котята и щенки пополнят бесчисленную армию животных, которыми будут заниматься живодеры. Но нет! Никто не дает эфирное время.



– Но российские власти же, видимо, хотят решить эту проблему, раз выделяют деньги на приюты! Почему же при этом не прислушаться к тем, кто профессионально этим занимается?



– Это традиционный русский "авось" и желание без конца воздвигать потемкинские деревни, вместо того чтобы решить проблему. Кроме того, это просто огромные финансовые потоки. Если проблему не решать, можно веками насасываться из этого корыта. Деньги выделяют без конца, ловцы отлавливают, но всех они все равно не отловят, часть останется и расплодится. Проблему решает стерилизация, программа ОСВВ.



– То есть если и выделять на что-то деньги, то на бесплатную стерилизацию и на информационно-просветительскую кампанию в прессе?



– Именно так.



– Сейчас, после всех этих случаев нападения собак на людей, власти, кажется, наконец обратили внимание на проблему безнадзорных животных и призывают ужесточить ответственность чиновников. К чему это может привести?



– Скорее всего, опять вернутся к убийству животных, но это никак не поможет. Миллиарды тратятся на штат ловцов: вот они собрали животных с улиц, и тут же появляется куча новых, потому что полстраны практикует самовыгул, кошки и собаки бегают свободно и приходят домой только поесть и поспать.

Проблему решает стерилизация, программа ОСВВ

Кстати, у меня в руках читинская газета "Вечорка", где написано: местный глава Управления ветеринарии, разговаривая с жителями, пояснил, что никакого отношения к бездомным животным тот инцидент в Чите, когда собаки загрызли семилетнюю девочку, не имеет: это хозяйские, владельческие животные. То есть пресса, как обычно, слышит звон, не зная, откуда он.



Тем гражданам, которые в подобных случаях сразу кричат, что надо убивать животных, я хочу напомнить, что Россия не то что годами, а веками, со времен Ивана Грозного занималась именно этим, но это никак не приближало ее к решению вопроса. Животных убивали, и тут же чья-то рука выбрасывала на улицу новых. Решение лежит совсем в другой плоскости – нужно перекрывать кран разведения, – полагает зоозащитница Ирина Новожилова.



Между тем депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов призвал ставить к стенке зоозащитников, которые являются "пятой колонной" и не дают уничтожать бродячих собак.