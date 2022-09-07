Госдуме предложили оградить детей от "идеологии чайлдфри"

Депутаты Государственной Думы России совместно с курултаем (государственным собранием) Республики Башкортостан внесли в Госдуму на рассмотрение проект закона, призывающий оградить детей от так называемой идеологии чайлдфри, сообщает телеканал "Дождь". Авторы законопроекта считают, что идея отказа взрослых людей от рождения детей может быть деструктивна для детской психики.

Проект поправок к закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" опубликован на сайте Госдумы. Башкирские депутаты просят отнести "идеологию чайлдфри" - так они называют идею о сознательном отказе взрослых людей и семейных пар заводить детей - к информации, запрещенной для распространения среди детской аудитории.

Свою просьбу они обосновывают тем, что идеи чайлдфри, по их мнению, "формируют деструктивное социальное поведение и идут вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации". Авторы законопроекта подчеркивают, что согласие на добровольную бездетность ведет к "деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения."

Ранее по подобным основаниям в России запретили так называемую пропаганду ЛГБТ для несовершеннолетних. Сейчас в Госдуму внесён законопроект о её полном запрете - не только в отношении детей, но и взрослых.

В СССР существовал так называемый налог на бездетность - не имевшие детей мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству.

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