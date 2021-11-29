Омского активиста Романа Кинга задержали на выходе из дома

В Омске на выходе из дома задержан активист Роман Кинг. Его доставили в отдел полиции . Ему вменяют "демонстрацию нацистской или экстремистской символики", предусматривающую штраф или арест до 15 суток.

Роман Кинг рассказал, что задержание произошло в тот момент, когда он шёл в поликлинику. Полицейские отобрали у него телефон и вернули только в отделе полиции.



Протокол на активиста составили из-за мема, в котором проводится аналогия между задержанием людей нацистами и российскими сотрудниками правоохранительных органов. На картинке размещен текст: "Чувствуешь разницу? Её уже нет". Мем Кинг разместил на своей странице 31 октября.



Полицейские собираются доставить Кинга в суд.

Сам активист связывает свое задержание с преследованием по политическим мотивам, в частности, с пикетом, который провел 23 ноября у здания ФСБ. Об этом он сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии. "Я остался одним из последних ярких активистов в Омске, кто выходит в одиночные пикеты с протестом, поэтому меня собираются потопить", – уверен Роман Кинг.

Омский активист Роман Кинг регулярно проводит акции в поддержку преследуемых за политические взгляды, выступает против ограничивающих свободу законов - например, против закона об "иноагентах".