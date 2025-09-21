Австрийская нефтегазовая компания OMV уволила одного из своих высокопоставленных сотрудников после того, как спецслужбы заподозрили его в шпионаже в пользу России.

По данным следствия, менеджер, чьё имя не разглашается, привлёк внимание тем, что регулярно встречался в Вене с российским дипломатом, которого западные службы подозревают в связях с ФСБ. Управление государственной безопасности и разведки Австрии наблюдало за ним в течение нескольких месяцев.

Источники издания Profil утверждают, что сотрудника ранее откомандировали в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби в ОАЭ — ей принадлежат 25% OMV.

Утверждается, что сотрудник австрийской компании часто бывал в Арабских Эмиратах, а когда возвращался в Вену, встречался с российским дипломатом и докладывал ему о положении дел.

OMV подтвердила увольнение и пообещала сотрудничать с властями. Компания не разглашает деталей по соображениям конфиденциальности. По некоторым сообщениям, подозреваемый находится на свободе.

МИД Австрии вызвал временного поверенного в делах российского посольства в Вене.