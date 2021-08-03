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Лицом к событию

Он больше не хотел жить. Не перенес неблагодарности?

Похороны Егора Гайдара в декабре 2009

Егор Гайдар не умер своей смертью. Его убил Чубайс. При пособничестве то ли Коха, то ли Гозмана. Там не очень понятно, Кох или Гозман. Потому что в книжке Станислава Белковского "Покаяние", которая продвигает эту версию, Борис Толь (организатор убийства) - это очевидный Чубайс, а вот его пособник Гоцлибердан - там критики спорили, это Кох или Гозман. Так вот. Литературный "Гайдар" Станислава Белковского хотел публично покаяться за содеянные реформы. Литературному "окружению" такое было невыгодно. Они его взяли и убили. Это одна книга.

Другую книгу только что написали Андрей Колесников и Борис Минаев. Это уже совсем реальная биография Егора Гайдара. Это кропотливейший портрет его эпохи. Но может ли быть такое, что фантазия в чем-то перекликается с реальностью? В эфире авторы обеих книг - Андрей Колесников (в соавторстве с Борисом Минаевым написавший "Егора Гайдара" в серии ЖЗЛ) и Станислав Белковский (автор "Покаяния"). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало в 19.05

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