"Он жил лишь в воспаленном воображении". Блогеры – о "духе Анкориджа"

В воскресенье 28 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х: "Реальность ясно показывает: если "дух Анкориджа" вообще существовал, то он, безусловно, мертв". Сибига прокомментировал заявления о "духе Анкориджа", так как в последние недели Москва стала чаще ссылаться на некие договоренности, которых США и Россия якобы достигли во время прошлогодней встречи президентов обеих стран в Анкоридже на Аляске. В России утверждают, что рамки договоренностей о прекращении войны в Украине уже существуют, в то время как госсекретарь США Марко Рубио опровергает эти заявления.

Блогеры обсуждают, что такое "дух Анкориджа", пытаясь предсказать, чего ожидать в будущем, – в связи с тем, что все стороны, участвовавшие в переговорах об окончании войны в Украине признали, что на Аляске речь не шла о конкретных договоренностях. Во время саммита Россия – США 15 августа прошлого года не было подписано никаких документов.

Vladimir Kaigorodov

Дух Анкориджа.

В международной политике существует множество загадочных сущностей.

Есть международное право. Есть гарантии безопасности. Есть красные линии. Есть озабоченности.

А теперь появился ещё и Дух Анкориджа. Это очень интересное явление.

Самого Анкориджа уже почти никто не видел. Никто толком не знает, что именно там было согласовано. Каждая сторона рассказывает свою версию. Но дух остался. И теперь вокруг него разворачивается большая дипломатическая борьба.

Ситуация напоминает старинный церковный спор о природе Святого Духа.

Только вместо богословов выступают президенты, министры иностранных дел и аналитики Bloomberg.

Одни утверждают, что Дух Анкориджа существует. Другие считают, что он существует, но понимают его неправильно. Третьи надеются провести экзорцизм. А четвёртые вообще делают вид, что никакого духа никогда не было.

Европа тем временем решила вернуться в большую игру.

Последние годы она напоминала пассажира в автомобиле, который долго сидел на заднем сиденье, а потом внезапно наклонился между креслами и сообщил водителю, что именно сейчас настал момент резко повернуть руль. Причём желательно на скорости.

Логика проста.

Если существует некий переговорный процесс, значит Европа обязана стать его главным участником.

Если существует возможный компромисс, значит необходимо предложить альтернативный компромисс.

Если существует договорённость, значит необходимо обсудить возможность её пересмотра ещё до того, как она была реализована.

Иначе зачем вообще существует дипломатия? Ведь дипломатия – это искусство поиска новых решений для проблем, которые ещё не успели создать старые решения.

Особенно трогательно выглядит борьба за влияние на Трампа.

Сейчас складывается впечатление, что весь западный мир занимается своеобразной спиритической практикой.

Одна группа участников пытается вызвать Дух Анкориджа. Другая пытается его изгнать.

Сам Трамп в это время напоминает медиума, который не до конца уверен, какого именно духа он вызывал несколько месяцев назад и вызывал ли вообще.

Поэтому все внимательно следят за каждым его словом.

Если он промолчит – это будет сигнал. Если он заговорит – это тоже будет сигнал. Если скажет одно – рынок сделает выводы. Если скажет противоположное – аналитики объяснят, что именно это он и имел в виду с самого начала.

Современная дипломатия вообще достигла удивительных высот.

Раньше государства обсуждали территории, армии и договоры.

Теперь они всё чаще обсуждают интерпретации интерпретаций интерпретаций.

Реальность постепенно уступает место метафизике. Существует ли соглашение? Неизвестно. Существует ли обязательство? Спорно

Реальность постепенно уступает место метафизике.

Существует ли соглашение? Неизвестно.

Существует ли обязательство? Спорно.

Существует ли дух соглашения?

Вот это уже серьёзный вопрос.

Поэтому европейские дипломаты отправляются в Москву.

Московские дипломаты отправляют сигналы в Вашингтон. Вашингтон отправляет сигналы обратно. После чего все собираются и обсуждают значение ранее отправленных сигналов. Со стороны может показаться, что никто ни с кем не договаривается.

Но это ошибочное впечатление. На самом деле все постоянно договариваются о том, как следует понимать отсутствие договорённостей.

Главная же проблема заключается в том, что каждая сторона уверена: время работает на неё.

Европа считает, что положение меняется в её пользу.

Москва считает, что время работает в её пользу.

Киев считает то же самое.

Вашингтон периодически считает сразу несколько взаимоисключающих вещей одновременно.

В результате возникает уникальная дипломатическая конструкция.

Все ждут, что кто-то другой первым признает новую реальность. Но никто не хочет признавать её сам.

Это напоминает четырёх человек, которые стоят у закрытой двери и убеждены, что ключ находится у остальных троих.

Особый трагикомизм ситуации состоит в том, что все стороны одновременно говорят о мире и одновременно готовятся к сценарию, в котором мира не будет. Каждая новая инициатива преподносится как шаг к деэскалации.

После чего публикуются планы на случай дальнейшей эскалации. И никто не видит в этом противоречия. Потому что противоречие давно стало главным принципом международной политики.

Но самым интересным остаётся именно Дух Анкориджа.

Он уже давно перестал быть дипломатической договорённостью.

Он превратился в политического призрака. Все о нём говорят. Все на него ссылаются. Все пытаются использовать его в своих интересах. И никто не может предъявить его публике.

Возможно, однажды историки будущего откроют архивы и выяснят, что произошло на самом деле.

Но это будет не так интересно.

Потому что настоящая сила дипломатических призраков состоит не в том, что они существуют.

А в том, что люди начинают вести себя так, словно они существуют.

А это, как показывает история, часто оказывается намного важнее.

Богдан Гребенюк

Дух Анкориджа умер уже совершенно окончательно. Вернее, он и жил лишь в воспаленном воображении престарелого российского диктатора.

Вот уже и Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на Аляске не было никаких договоренностей, никаких духов)) по словам Рубио, там было лишь сделано предложение. Но соглашением оно так и не стало.

То есть, уже явно видно, что Белый дом окончательно изменил свою позицию насчет войны в Украине. И позиция эта очень не нравится российской стороне. Что подтвердил и Лавров, который заявил, что россия не понимает изменившуюся позицию США и что об этом нужно теперь подумать. Ну думайте, думайте))

О смене позиции Американского руководства заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что США впервые одобрили текст, где заявляется, что они больше не являются нейтральным посредником в российско-украинской войне. Там говорится, что Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, предоставляют военную помощь, помогают с энергетикой и вводят санкции против россии. Кстати, вчера США возобновили санкции против российской нефти. Вот вам и дух Анкориджа)))

Maxim Dbar

Вот, кстати, идеальное сочетание:

Гарри Поттер и Дух Анкориджа

Boris Fel

Дух Анкориджа сдох

Он был похож на бродячий призрак коммунизма

Путин дал сегодня интервью и сообщил важную новость: на встрече с Трампом в Анкоридже "никаких договорённостей достигнуто не было". Но Россия, по его словам, всё равно согласилась на компромиссы. Какие – неизвестно.

Полтора года Кремль жил "духом Анкориджа". Дух реял над переговорным процессом, наполнял его смыслом и давал Москве моральное право упрекать Вашингтон в срыве неких договорённостей – о которых сам же Путин теперь говорит, что их не было.

Госсекретарь Рубио ответил коротко: никакого соглашения в Анкоридже не существовало. Точка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подвёл итог точнее всех: "Россияне любят говорить о "духе Анкориджа". Как и в случае с любым духом, никто точно не знает, что это такое. Но россияне верят в него – и считают, что все остальные тоже должны верить. Реальность показывает одно: если этот дух вообще существовал, он мертв. Любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречён стать духом и исчезнуть".

Любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречён стать духом и исчезнуть

Женишбек Байгуттиев

Рябков открестился от формулировки "дух Анкориджа"

Ему оказалось ближе слово "импульс"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никогда не говорил про "дух Анкориджа", передает корреспондент "Ведомостей".

"Я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь. Я никогда не говорил про дух Анкориджа. Я говорил в свое время про импульс, слово "дух" я не употреблял", – сказал он.

В мае от формулировки открестился и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "дух Анкориджа" – это набор взаимных пониманий между Россией и США по конфликту на Украине, который обсуждался лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 г.

22 мая Рябков, комментируя актуальность формулировки "дух Анкориджа", говорил "Ведомостям", что не важно, как этот процесс именуется в США. По его словам, главным остается сохранение настроя на высшем уровне в России и США на продолжение "созидательной работы как на украинском направлении". vedomosti.ru

Alexandr Zhelenin

"Дух Анкориджа" выветрился. Возможно после проветривания. США не выдали въездную визу замглавы МИД РФ Алимову для участия в дискуссии в ООН. Случай беспрецедентный, поскольку для работы в ООН Штаты кому только визу не давали. Фиделю Кастро, например.

А тут визу не получил целый замминистра иностранных дел братской РФ! Судя по всему, американцы решили, что вони, регулярно издаваемой в здании ООН в Нью-Йорке представителем РФ Небензей, более чем достаточно. Не сидеть же на заседаниях в противогазах, право слово...

Если же серьезно, на этот дипломатический демарш американцы пошли всего через несколько часов после телефонного разговора Госсекртаря США Марка Рубио и главы российского МИД Лаврова. Последний в этом разговоре оборзел до того, что пригрозил убийством американским дипломатам в Киеве. Не больше не меньше.

Причем путинская конюшня по своей глупости опубликовала выжимку этого разговора на своем сайте: "По поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина С.В.Лавров официально довёл до американской стороны информацию о том, что… Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений. ... США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан".

То, что это угроза убийством адресована именно американским дипломатам, следует из того, что в адрес своих китайских друзей Путин и Лавров таких публичных "рекомендаций" не выдавали.

Реакция американцев, как видим, была практически молниеносной. Ни о каком выводе американской дипмиссии из Киева речи быть не может. Господин Алимов свободен. Может вести дискуссии с Симоньян в Москве или в Сочи, но точно не в Нью-Йорке.

Однако этот дипломатический демарш, судя по всему, лишь надводная часть раскалывающегося айсберга американо-российских отношений. Медовый месяц их подходит к концу.

В тот же день стало известно, что американцы дали согласие Польше на производство ракет для "Пэтриот".

При этом по сообщению Spiegel, Вашингтон дал понять, что сохранит ядерное сдерживание в Европе, и в случае большой войны придет на помощь европейским союзникам. Последние же в лице германо-нидерландских вооруженных сил развернут в ближайшее время 60-тысячную группировку у границ России и Беларуси.

В этих условиях спикер российской думы Володин вновь погрозил миру ядерным Армагеддоном. Правда, как-то вяло. Может с голосом что-то случилось?

Igor Semyvolos

О "духе"

Я с детства, сколько себя помню, слышал о "духе" переговоров из советской пропаганды.

Помните: "дух Рейкьявика", "дух Хельсинки"? Сегодня мы часто слышим о "духе Анкориджа". Вот, к примеру, несколько цитат (прошу прощения за авторство). Путин: "Мы почувствовали тот самый "дух Анкориджа" – прагматичный, без лишних эмоций, нацеленный на результат. Это дух людей, которые понимают цену реальных договоренностей, а не просто политических деклараций". Или Лавров: "В дипломатии иногда "дух переговоров" весит больше, чем буква протокола. Если есть доверие и общее понимание целей, то дух встречи сам ведет нас к правильным решениям".

Но вы скажете: западные политики тоже используют это выражение. Да, но, насколько мне известно, в западной политической традиции "дух" (the spirit of...) имеет несколько иные функциональные оттенки и чаще связан с ценностным фундаментом. Когда партнеры говорят о "духе НАТО" или "духе ЕС", они, скорее всего, имеют в виду соответствие демократическим стандартам, а не просто выполнение технических пунктов.

Раз мы разобрались в различиях, предлагаю "покопаться" именно в российской интерпретации. Похоже, что для российской дипломатической школы апелляция к "духу" встречи – это не просто выражение, а продуманный инструментальный метод, выполняющий несколько важных функций в их внешней политике.

Вот как это работает, скажем, "под капотом".

Этот термин прекрасно заполняет вакуум при отсутствии подписанных документов или письменных договоренностей

Наверное, начнем с исторической традиции. Это укоренившаяся привычка "высокой дипломатии" времен Холодной войны, которая подчеркивает статус СССР как равного партнера США. Когда Путин использует этот термин, он намекает, что по-прежнему играет в "высшей лиге" и ведет концептуальные разговоры о судьбе мира.

Также этот термин прекрасно заполняет вакуум при отсутствии подписанных документов или достигнутых письменных договоренностей. Когда переговоры заканчиваются без подписания конкретных соглашений (как это часто бывает в сложных конфликтах), Кремлю нужно продемонстрировать внутренней и внешней аудитории, что визит был успешным. В таком случае "дух" – идеальная субстанция, которую невозможно проверить фактами. Если нет договора, то есть "дух взаимопонимания", который позволяет интерпретировать результаты как угодно.

Вместе с тем это еще и дипломатическая "ловушка" для партнера. Россияне ссылаются на "дух", чтобы навязать оппоненту определенные моральные обязательства, которых нет на бумаге. Что мы слышим от россиян сейчас, после встречи в Анкоридже? "Это противоречит духу нашей договорённости". То есть это попытка обвинить другую сторону в "нечестной игре", даже если формально ничего не было нарушено.

И, в конечном итоге, это может быть элементом психологической компенсации. Апелляция к "духу" часто используется тогда, когда позиции России объективно ослабевают. Когда невозможно добиться реальных уступок, дипломаты фокусируются на "духе конструктивного диалога". Это позволяет сохранить лицо: мол, мы не отступили под давлением, а "достигли взаимопонимания в духе взаимного уважения".

Интересно, что если советские "духи" фиксировали паритет с США, то нынешние лишь пытаются замаскировать потерю контроля.

Вывод прост – продолжаем рубить эту скалу.

Tatiana Volt

По-моему вот эти фото (речь о снимках с короткой встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 16 июня на полях саммита G7 – Прим.РС) круче, чем все торжественные фото с государственных визитов. Я представляю какой завистью исходит путлер. Он не может себе позволить вот так, между заседаниями, на саммите с самой высокой мировой политической элитой, между делом поговорить с Трампом о волнующих его вопросах, как это делает Зеленский. Он там свой. А нашего отовсюду вышвырнули. Наш пень с ордером на арест, будет до гробовой доски дух Анкориджа вспоминать.

Sergei Nikitin

Дух Анкориджа. Шестьдесят лет назад Битлз сделали краткую остановку в Анкоридже по пути в Токио. Причиной изменения маршрута стал сильный тайфун. Музыканты провели ночь с 27 на 28 июня 1966 года в гостинице Anchorage Westward Hotel (теперь он называется Hilton Anchorage). Местное радио объявило тогда о нежданных гостях, и несколько сотен меломанов столпились у отеля в надежде увидеть своих кумиров. Вотще.