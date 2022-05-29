"Они говорили нам, что мы проплачены". Поддержка оставшимся в России

"Меня дважды задерживали [на антивоенных акциях], а потом у меня прошел обыск [по делу о телефонном терроризме]. И вот после обыска мне начали сниться кошмары. Я поняла, что не выдерживаю уже", – рассказывает художница из Петербурга Екатерина. Она стала одной из первых заявительниц, обратившихся за помощью к возникшей после вторжения российских войск в Украину инициативы – " Золотой ключик ".

Мы мирно, без оружия, выражали свой протест против войны в Украине

Организация помогает оставшимся в России активистам и активисткам: оказывает им психологическую помощь, помогает собрать деньги на оплату штрафов и находит укрытие в разных городах России. Екатерина получила от "Золотого ключика" все три вида поддержки.

"С 24 февраля я выходила на акции каждый день, – вспоминает художница, – Первые две недели я ничем другим, кроме антивоенной деятельности, не занималась. Задержали меня в первый день, когда арестовывали многих. В автозаке мы сразу все сдружились, написали в [бот] "ОВД-Инфо", помогали друг другу. Полицейские, видимо, думали, что мы все из одной организации, раз мы общаемся. Они говорили нам, что мы проплачены, что они, мол, знают: мы на зарплате тут. А я понимаю же, что ничего не нарушала даже. Мы мирно, без оружия, выражали свой протест против войны в Украине. Это в тот момент казалось самым важным, что можно сделать".

После первого задержания Екатерину оставили на ночь в отделе полиции. На следующий день прошел суд. Екатерине назначили десять тысячи рублей штрафа по "коронавирусной" статье (ст. 20.6.1 КоАП). Второй раз Екатерину задержали на акции 27 февраля. Тогда полицейские оцепили все пространство у Гостиного двора, где обычно собирались протестующие. Ей снова вменили ту же статью и снова оштрафовали на десять тысяч.

"Самая неприятная история – это обыск, – признается художница, – Вооруженные люди входят в твою квартиру, ломают дверь". Пришли полицейские к ней 4 марта. Тогда в преддверии антивоенного митинга 6 марта силовики обходили разных активистов в Петербурге. Формальный повод – расследование уголовного дела по статье “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма” (ч. 2 ст. 207 УК). По этому уголовному делу в Петербурге прошли обыски у как минимум 26 человек, 12 из них задержали и допросили. Поводом для возбуждения дела стал поступивший якобы 1 марта в 77-й отдел полиции звонок о минировании.

Когда я должна была готовиться к отъезду, у меня не было денег вообще

Для Екатерины обыск стал серьезным испытанием. Себя она никогда не считала активисткой и была не готова к такому давлению. Ночь после обыска провела у подруги. После этого ей написали знакомые, предложили подать заявку на участие в европейской резиденции для художников. В итоге Екатерину туда приняли. В Москве она смогла получить визу, и через Таллин доехала до Швеции, где сейчас и находится.

Время после обыска Екатерина провела в укрытии, которое для нее нашли в "Золотом ключике". Они же помогли ей собрать деньги на дорогу. "На момент, когда я должна была готовиться к отъезду, у меня не было денег вообще. Я художница и педагог, частным образом работаю. Зарабатываю впритык на проживание. Уехать – это экономически сложная история. Часть денег мне одолжили, но этого все равно не хватало. Нужно же было съездить в Москву за визой, а еще купить билеты, пристроить на первое время котов, купить им корм", – рассказывает Екатерина.

Я была в ярости от происходящего, но при этом чувствовала себя беспомощной

Обратиться за психологической помощью она решила, когда поняла, что не справляется со стрессом, который и пережила в связи с задержаниями и поспешным отъездом. Первые четыре сессии художнице бесплатно предоставил "Золотой ключик", потом она начала оплачивать консультации сама. "Эти четыре сессии – это уже очень серьезная помощь. Хорошо, когда такая возможность есть. Я понимаю, что прямо сейчас мне лучше не станет, но за счет терапии когда-то лучше все-таки точно будет", – добавляет Екатерина.

В такой ситуации, как она, оказываются после 24 февраля многие активисты. Кто-то из них принимает принципиальное решение не уезжать из России и продолжать антивоенный протест. Именно им "Золотой ключик" в основном и помогает.

Сама инициатива возникла стихийно. "Меня задержали на антивоенном митинге. Я была в ярости от происходящего, но при этом чувствовала себя беспомощной. И решила, что пора уезжать, тем более что у меня есть маленький сын. Так мы оказались в Ереване. Я поняла, что не могу просто уехать, что надо что-то делать для тех, кто остался в России", – вспоминает одна из организаторов "Золотого ключика" Анна (имя изменено).

Хотелось помогать более маргинализированным группам

Сначала она со своими единомышленниками хотела создать инициативу, ориентированную на поиск убежищ для тех, кто подвергается давлению в России. Отсюда и появилось название организации. Вскоре стало ясно, что нужно не только помогать укрыться, но и предложить психологическую помощь и собрать деньги на финансовую поддержку.

"Хотелось помогать более маргинализированным, не таким привилегированным группам: студентам, активистам, например, – отмечает Анна. – Потому что когда сталкиваешься с полицией и государственным аппаратом, то чувствуешь себя беспомощным. И тот факт, что кто-то может тебе помочь, очень сильно поддерживает".

Так появились различные направления помощи для тех, кто сталкивается с политическим давлением в России. Всего в организации сейчас числится около 20 человек. Все работают на волонтерских началах. Психологи и психотерапевты, которые сотрудничают с "Золотым ключиком", тоже помогают пострадавшим от политического давления бесплатно. В каждом отдельном случае специалисты решают, сколько бесплатных консультаций они готовы в данный момент оказать.

Финансируется инициатива за счет пожертвований, сбор средств открыт на сайте "Золотого ключика". Спонсора у проекта пока нет. Анна связывает это с тем, что о проекте пока мало кто знает. В основном информацию о нем активисты узнают через своих знакомых, которые помощь уже получили.

"Мы являемся проводниками между желающими помочь и тем, кому нужна помощь, – объясняет Анна. – Если мы не в состоянии помочь человеку, мы направляем его в другие организации, у которых ресурсов больше".

Каждую заявку специалисты из инициативы тщательно проверяют и верифицируют. В этом им помогают в том числе правозащитные проекты, собирающие данные о нарушениях на акциях, задержаниях и обысках у активистов. Пока организаторы практически не сталкиваются с тем, что кто-то пытается злоупотребить их инициативой, чтобы получить поддержку без острой необходимости. Из 50 заявок, которые за первый месяц работы получил "Золотой ключик", всего одна показалась активистам недостоверной.

В основном "Золотой ключик" берет на себя оплату штрафов до 10 тысяч рублей, но бывают исключительные ситуации, когда организаторы решают, что тоже готовы оказать финансовую поддержку. Например, иногда им пишут активисты, которые остались без источника дохода, не могут купить себе лекарства или оплатить коммунальные услуги. В таких случаях "Золотой ключик" тоже может оказать поддержку. Для того чтобы такая помощь могла быть регулярной, у проекта пока недостаточно стабильного финансирования.