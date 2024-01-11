Онлайн-сервисы с перепиской могут обязать передавать данные в ФСБ

Минцифры России предложило принудительно вносить онлайн-сервисы, у которых есть функция обмена сообщениями, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На соответствующий проект ведомства обратил внимание "Коммерсантъ".

Включённые в реестр ресурсы обязаны полгода хранить переписку пользователей, передавать данные в ФСБ и установить оборудование для удалённого доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях (СОРМ).

Согласно проекту Минцифры, право принудительно пополнять реестр получит Роскомнадзор. Он сможет сам вносить сайт в реестр ОРИ, если у того есть функция переписки или обратной связи, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.

За отказ от хранения переписки, передачи данных ФСБ и установки СОРМ предусмотрены штрафы до шести миллионов рублей. Проект Минцифры вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 13 января.

Сейчас в реестр ОРИ попадают по своему желанию или по требованию Роскомнадзора, которому направляют информацию правоохранительные органы. Сервисы, отказавшиеся это сделать, штрафуют на сумму до миллиона рублей.

По сведениям "Коммерсанта", сейчас в реестре 606 ресурсов, в том числе иностранных. Среди них – "ВКонтакте", сайты знакомств, электронных почт и банков. Мессенджер Telegram тоже был включён в реестр в 2017 году, однако отказался передавать ключи шифрования ФСБ, напоминает правозащитный проект "Роскомсвобода".