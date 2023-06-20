ООН одобрила первый в истории договор о защите биоразнообразия в открытом море. Россия от консенсуса "дистанцировалась".

Документ предусматривает учреждение нового органа по сохранению биоразнообразия в океане и созданию охраняемых районов в открытом море. Также договор устанавливает правила проведения экологических экспертиз для коммерческой деятельности в океанах. Кроме того, документ закрепляет принципы совместного использования "морских генетических ресурсов", обнаруженных в международных водах.

Договор о защите морской жизни в открытом море – водах, которые не принадлежат странам и составляют почти половину земной поверхности, – обсуждался более 20 лет. Вчера, 19 июня, ни одна страна ООН не выступила против. Однако Россия заявила, что "дистанцируется от консенсуса". Среди прочего, российская делегация сказала, что договор "не достигает разумного баланса между сохранением и устойчивым использованием океанических ресурсов".

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что договор даёт океану "шанс на борьбу". Он отметил, что океану и жизни в нём угрожает как изменение климата, так и человеческая деятельность напрямую. "Мы загрязняем наши прибрежные воды химикатами, пластиком и человеческими отходами", – сказал он, также упомянув чрезмерный вылов рыбы и закисление океана.

Гуттериш призвал страны как можно скорее ратифицировать договор. Он вступит в силу, если его до 20 сентября подпишут не менее 60 стран.