На Конференции ООН решили к 2030 году взять под защиту 30% земель и вод

Страны-участники 15-й Конференции ООН по биоразнообразию, в том числе Россия, пришли к соглашению о защите 30% земель и вод к 2030 году. Также они пообещали ежегодно направлять до 30 миллиардов долларов развивающимся странам на защиту их биоразнообразия.

Сейчас под охраной находится 17% наземных и 10% морских территорий. Представители почти 190 стран, участвовавших в конференции в Монреале, согласились, что защита биоразнообразия должна быть приоритетом. Основные расхождения возникли при обсуждении финансирования предложенных мер.

Представители 70 стран Африки, Южной Америки и Азии на несколько часов вышли из переговоров из-за финансовых вопросов. Бразилия, выступавшая от имени всех развивающихся стран, предложила ежегодно выделять им 100 миллиардов долларов из нового фонда. Позже большинство стран согласились на 30 миллиардов к 2030 году из уже существующего фонда. Однако Конго и поддержавшие его Камерун и Уганда в последний момент выступили против и заявили, что подадут жалобу.

На реализацию мер по сохранению биоразнообразия выделят 200 миллиардов долларов, ещё 500 миллиардов планируют привлечь, постепенно сокращая или реформируя субсидии на продукты питания и топливо.

В ООН считают, что восстановление экосистем поможет сохранить 60% видов, находящихся сегодня на грани исчезновения. В ближайшие десятилетия из-за изменения климата и среды обитания могут исчезнуть более миллиона видов растений и животных – из существующих восьми. От этих видов, по оценкам учёных, зависит каждый пятый человек на Земле в плане пропитания и дохода.

Также здоровые экосистемы обеспечивают больше половины мирового ВВП. По оценкам ООН, каждый доллар, инвестированный в охрану природы, приносит до 30 долларов экономической выгоды.