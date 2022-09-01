ООН опубликовала доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о нарушениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Доклад вышел за несколько минут до окончания четырехлетнего срока полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В документе сказано, что власти Китая допустили "серьезные нарушения" прав человека в регионе в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В ООН заявили, что действия Пекина по отношению к уйгурам и представителям других мусульманских народов могут являться преступлениями против человечности.

В докладе также говорится, что "утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве".

В документе содержится призыв к Китаю провести полный юридический анализ своей политики национальной безопасности и борьбы с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, "обеспечить их полное соответствие обязательным международным законам о правах человека" и отменить все законы, не соответствующие международным стандартам.

Власти Китая отвергли утверждения из доклада как "дезинформацию и ложь, сфабрикованную противниками Китая", передает Associated Press. По мнению Пекина, в документе игнорируются "достижения в области прав человека в Синьцзяне".