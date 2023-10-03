ООН сообщила о тысяче оставшихся в Нагорном Карабахе армян из 120 тысяч

В Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1000 армян из приблизительно 120 тысяч, живших там в начале года. Об этом сообщается в отчёте ООН по итогам первой за 30 лет поездки на территорию, ещё недавно контролировавшейся непризнанной республикой на территории Азербайджана.

Миссия ООН посетила столицу непризнанной республики Степанакерт (азербайджанское название — Ханкенди). В отчёте говорится, что город опустел несмотря на то, что в нём нет признаков повреждения гражданской инфраструктуры.

"Миссия была поражена тем, как внезапно местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые это, должно быть, вызвало", – говорится в отчете. Отмечается однако, что после прекращения огня члены делегации не получили никакой информации о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня.