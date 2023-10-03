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ООН сообщила о тысяче оставшихся в Нагорном Карабахе армян из 120 тысяч

В Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1000 армян из приблизительно 120 тысяч, живших там в начале года. Об этом сообщается в отчёте ООН по итогам первой за 30 лет поездки на территорию, ещё недавно контролировавшейся непризнанной республикой на территории Азербайджана.

Миссия ООН посетила столицу непризнанной республики Степанакерт (азербайджанское название — Ханкенди). В отчёте говорится, что город опустел несмотря на то, что в нём нет признаков повреждения гражданской инфраструктуры.

Массовый исход. Тысячи армян покидают Нагорный Карабах
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Массовый исход. Тысячи армян покидают Нагорный Карабах

Десятки тысяч этнических армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению. Многие из них измотаны голодом и поездкой, обеспокоены неопределённостью, которая ждёт их впереди.

"Миссия была поражена тем, как внезапно местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые это, должно быть, вызвало", – говорится в отчете. Отмечается однако, что после прекращения огня члены делегации не получили никакой информации о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня.

  • Летом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку готовится переселить в регион 150 тысяч азербайджанцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал бегство карабахских армян "этнической чисткой".
  • В Баку заявляют, что армяне уезжают добровольно. Накануне был обнародован план властей по реинтеграции армянского населения, в котором армянам обещают равные права с азербайджанцами и сохранение языка и культуры.

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