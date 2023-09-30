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Аресты в Карабахе. Путин сдал Армению и принял Кадырова. Нефть дорожает. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Рубен Варданян, Владимир Путин, Рамзан Кадыров

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 39-недели 2023 года

Драма миллиардера Рубена Варданяна. Крах ОДКБ – Ереван больше не военный союзник Москвы. Библейский исход из Карабаха. Почему армяне не верят азербайджанцам?

О чем Путин и Кадыров говорили в Кремле? Повторит ли судьбу Пригожина глава Чечни после встречи с президентом России? Кто и как во власти и обществе реагировал на видео с сыном Кадырова.

Эмбарго работает, потолок цен – нет. Как Россия успешно обходит штрафные меры стран Запада и выгодно продает нефть. Военный бюджет России растет как на дрожжах, война на истощение продолжается.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Дмитрием Гудковым, специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным, публицистом, автором центра Карнеги в Берлине Кириллом Кривошеевым и главным редактором интернет-издания "Кавказский узел" Григорием Шведовым.

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