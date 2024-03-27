ООН: за три месяца военные РФ могли убить 32 украинских пленных

С декабря 2023 года по февраль 2024-го российские военные могли убить по меньшей мере 32 украинских военнопленных после того, как они сложили оружие или во время допросов. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Всего мониторинговая миссия получила сообщения о 12 различных случаях убийства военнопленных. Эксперты ООН смогли независимо подтвердить по крайней мере три таких случая, в ходе которых было убито семеро военнослужащих ВСУ, находившихся в небоеспособном состоянии.

В докладе также подробно описаны пытки, которым российские военные подвергают пленных украинских солдат, в том числе избиения, применение электрического тока, имитация казни и сексуализированное насилие.

Всего за отчетный период сотрудники миссии опросили 60 украинских военных, которые недавно освободились из российского плена, проведя там от нескольких недель до почти двух лет.

Эксперты ООН также провели опрос 44 российских военнопленных, которые содержатся в Украине, и получили "заслуживающие доверия сообщения" о случаях пыток и жестокого обращения с ними, говорится в докладе. Хотя российские военнопленные не говорили о пытках в постоянных местах содержания, однако заявили, что многих из них пытали во время перевозки или сразу после захвата в плен.