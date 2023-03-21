Опасные связи. Дарья Провоторова – о немецких ошибках

Вторжение России в Украину – серьёзное нарушение международного права. Сама возможность такого конфликта связана, среди прочего, с особенностями "восточной политики" Германии. Многие наблюдатели отмечают: в Берлине слишком долго потакали агрессивной энергетической стратегии Кремля, недооценивая его намерения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (бывший вице-канцлер и заместитель председателя Социал-демократической партии, ставшей в своё время главной движущей силой строительства газопровода "Северный поток"), также длительное время выступал за диалог с Россией. Его советник Йенс Плентнер, работая в МИД Германии, был одним из главных приверженцев этой политики. В 2021 году, пока Владимир Путин стягивал к границам Украины десятки тысяч военнослужащих, Плентнер советовал продолжать сотрудничество в рамках "Северного потока – 2", твердя о том, что "это не более чем коммерческий проект". Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, упрекавший НАТО в "бряцании оружием", до самого начала войны настаивал на том, что Берлину необходимо "наводить мосты с Россией". Будучи министром иностранных дел, он постоянно искал признаки реформ путинского режима. В 2016 году Штайнмайер выступал в Екатеринбургском университете, выразив надежду на то, что, несмотря на аннексию Крыма, Россия и Германия "всё ещё могут слышать друг друга”. В 2022 году украинские официальные лица чётко дали понять Штайнмайеру: из-за дружбы с Россией ему не рады в Киеве.

Политики и бизнесмены, слепо верившие в политику Wandel durch Handel ("изменения через торговлю"), наконец осознали свою чуть не ставшую фатальной ошибку

После начала полномасштабной войны некоторые из немецких официальных лиц высказали своё сожаление публично. В Берлине признали: было катастрофической ошибкой поставить себя в зависимость от российских энергоносителей. Штайнмайер заявил, что неправильно истолковал намерения России, занимаясь вопросом о строительстве нового газопровода. Ларс Клингбейл, один из двух лидеров партии СДПГ, посетовал на то, что правящая партия "не смогла увидеть агрессивные намерения России", проигнорировав предупреждения из Восточной и Центральной Европы, втянула Германию в опасную энергетическую зависимость. Клингбейл заявил: давняя идея о том, что безопасность в Европе может быть достигнута "только с Россией", была ошибочной.

Многие немецкие политики, корпорации, неправительственные организации, общественные деятели оказались в роли путинских "полезных идиотов". Некоторые до сих пор не изменили своей дружбе с российским президентом – самый яркий пример даёт бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Именно он, всего за несколько месяцев до своего ухода с поста в 2005 году, невзирая на громкие протесты Польши и стран Балтии, одобрил проект "Северный поток". Шрёдер, называвший Владимира Путина "безупречным демократом", долгие годы занимал пост председателя наблюдательного совета компании Nord Stream AG, контролируемой "Газпромом". В том числе по этой причине вскоре после начала войны Бундестаг лишил Шрёдера части его привилегий бывшего канцлера ФРГ. Было начато судебное разбирательство, касающееся связей Шрёдера с Россией, которое, впрочем, ни к чему серьёзному не привело.

Ещё один видный представитель "понимающих Путина" – Маттиас Варниг, имя которого фигурирует в расследовании онлайн-портала Correctiv о "лобби "Газпрома". Группа расследователей раскрыла сеть связей между Россией, немецкими политиками, энергетическими концернами и группой, казалось бы, безобидных неправительственных организаций. Как сообщает Wall Street Journal, Варниг познакомился с Путиным в Дрездене, будучи сотрудником восточногерманской службы безопасности, а будущий президент России работал в то время на КГБ. Позднее Варниг вошёл в совет директоров нескольких российских компаний, в том числе "Роснефти", входил в руководство банков "Россия" и ВТБ, алюминиевого гиганта "Русал", возглавлял совет директоров компании "Транснефть".

С тех пор, как началась война в Украине, всё новые и новые вопросы возникают к долгому периоду канцлерства Ангелы Меркель: почему её не смутили ни репрессии против гражданского общества в России, ни убийства политическиских противников Путина, ни проникавшие в европейскую политику через границы коррупция и пропаганда, ни всё более очевидные имперские амбиции Кремля? "Я понимаю, почему он должен это делать – чтобы доказать, что он мужчина, – так в 2014 году Меркель интерпретировала поведение Путина. – Он боится собственной слабости. У России нет ничего, ни успешной политики, ни экономики". Меркель заявила о том, что действия России неприемлемы и требуют серьёзного ответа Запада, однако десятилетие назад внутри самой Германии царили совсем другие настроения. Около 55% немцев в ту пору считали неправильным даже введение санкций против России. После российской хакерской атаки на Бундестаг Меркель заявила: "Это делает мне больно, потому что каждый день я пытаюсь выстраивать хорошие отношения с Россией". В 2016 году Россия обрушила на Германию пропагандистскую лавину в связи с так называемым "делом Лизы". Тогда в Берлине ненадолго пропала девушка немецко-русского происхождения; российские телеканалы объявили, что её похитили и насиловали "мужчины средиземноморской внешности" (в то время Кремль предпринимал попытки, с переменным успехом, поднять немцев на протесты против ближневосточных беженцев). Позднее выяснилось, что "дело Лизы" полностью выдумано российскими медиаресурсами. За этим последовали преступления на территории Европы: "дело Скрипалей", убийства чеченских диссидентов в Вене, Берлине, Лилле, в Украине и Турции, обвинения России во взрывах оружейных складов в Чехии и Болгарии. Но ни многократные нарушения международных правил, ни военная агрессия, ни политические убийства, ни кремлёвская информационная война против Запада, ни репрессии против гражданского общества внутри страны не заставили Германию существенным образом пересмотреть отношения с Москвой.

Летом 2022 года Меркель заявила, что изо всех сил старалась не допустить перерастания ситуации в Украине в полномасштабный конфликт. Она ни о чём не жалеет: "Я старалась работать в направлении, которое предотвратило бы беду, дипломатия не является ошибочной только потому, что она не сработала". По утверждению Меркель, военная агрессия России теперь кажется неизбежной, но Германия выиграла для Украины время для развития страны в политическом, институциональном и военном отношениях, удерживая Путина за столом переговоров. Сегодня ясно: идея "не провоцировать" Путина была стратегической ошибкой, частью политики умиротворения агрессора. Большинство аргументов Меркель кажутся несостоятельными. Правительство Меркель не только не вооружало Украину, но до своих последних дней демонстративно не поддерживало саму идею вооружения Украины. Именно через Германию Москва распространяла своё влияние в Европе.

К началу 2022 года Германия получала из России больше половины своего газа. Немецкие фирмы также предоставляли "Газпрому" и "Роснефти" нефтеперерабатывающие заводы и газохранилища. В 2022 году правительство Германии национализировало эти активы, прекратило импорт российского газа и допустило банкротство "Северного потока – 2", однако с каждым месяцем обнаруживаются новые и новые связи России в энергетическом и государственном секторах Германии. Самые тесные связи у Москвы сложились в двух ключевых для транспортировки газа землях ФПГ, Нижней Саксонии и Мекленбурге – Передней Померании. Мекленбург – Передняя Померания, избирательный округ Меркель, является местом выхода на берег из моря газопровода "Северный поток – 2", здесь особенно активно защищают интересы Кремля. Осенью 2014 года, через семь месяцев после того, как Россия аннексировала Крым, Эрвин Зеллеринг, премьер-министр местного правительства, организовал первый в стране "День России". К очередному "Дню России" в 2016 году Берлин уже подтвердил решение о реализации проекта "Северный поток – 2". Один из крупнейших импортеров газа в Германии, компания VNG, также играла на стороне России. VNG участвовала в организации мероприятий с российскими партнерами, вроде "Германо-российского сырьевого форума", на котором присутствовали важные политики, которые до сих пор высказываются за отмену антикремлёвских санкций. Множество немецких компаний открыто и скрыто делали всё для того, чтобы газовый проект жил.

Российские следы беспокоят и Агентство внешней разведки Германии, BND; сразу несколько шпионских скандалов разразились в решающие моменты войны в Украине. Являясь жизненно важным партнером в усилиях Запада по противодействию Кремлю после вторжения в Украину, Германия, по всему судя, давно оказалась лёгкой мишенью для агентов российских секретных служб. В течение многих лет немецкая контрразведка страдала от нехватки кадров, а контрразведывательные мероприятия были прекращены ещё в 2002 году, во время правления Шрёдера. Марк Полимеропулос, бывший глава оперативного отдела ЦРУ в Европе и Евразии, говорит, что его предупреждения о российских шпионах в Германии неоднократно "оставались без внимания".

Об опасности сближения с Москвой Германию предупреждали еще в 1970-е годы. Германия много лет вела напряжённый диалог с США из-за своей растущей зависимости от советских и российских энергоресурсов. Генри Киссинджер писал Ричарду Никсону в апреле 1970 года: "Немногие люди, как в Германии, так и за границей, считают, что Брандт (Вилли Брандт, канцлер Германии в 1969–1974 годах. – Прим. РС) продался на Восток; что беспокоит людей – сможет ли он контролировать то, что начал". В глазах Рональда Рейгана торговля Германии с Россией прямо противоречила безопасности Запада. Германия к советам западных партнёров и тогда оставалась глуха.

Поначалу казалось, что канцлер Шольц, чьё правительство явно смелее предыдущего, когда дело доходит до внешней политики, частично разделяет взгляды предшественников на то, как вести себя с Россией. Печальное и постыдное нацистское прошлое, с которым себя ассоциировала Германия, мешало ей в полной мере реагировать на российскую агрессию; при этом вне зоны внимания оставался тот факт, что именно Украина была среди самых пострадавших от гитлеровской Германии советских республик. Германии потребовался почти год, критика и давление со стороны союзников, чтобы начать поставки в Украину тяжелого наступательного вооружения. Однако похоже, что политики и бизнесмены, слепо верившие в политику Wandel durch Handel ("изменения через торговлю"), наконец осознали свою чуть не ставшую фатальной ошибку.

Дарья Провоторова – журналист



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