Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь и Вячеслава Гимади по обвинению в создании экстремистского сообщества. По предъявленной статье им грозит до 12 лет колонии. По этому же делу заочно арестованы Леонид Волков и Иван Жданов.

Решения были вынесены 5, 6 и 18 мая, передаёт "Интерфакс", однако ранее о них официально не сообщалось. Соболь, Волков, Гимади, Жданов сейчас находятся за границей. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех четверых лицами, незаконно преследуемыми по политическим мотивам.

В июне 2021 года Мосгорсуд признал фонды оппозиционера Алексея Навального и сеть штабов его сторонников в регионах экстремистскими организациями.

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