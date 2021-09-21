В Томске оппозиционного журналиста арестовали по делу о беспорядках

Оппозиционный активист и журналист из Томска Игорь Кузнецов арестован по уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам. Об этом сообщает издание RusNews, в котором работает журналист.

Суд поместил Кузнецова под стражу до 18 ноября. Перед задержанием у журналиста дома прошел обыск. Полиция изъяла ноутбук и несколько телефонов. Кузнецова сначала увезли в Центр по противодействию экстремизму МВД. Там его адвокату дали поговорить с ним всего 15 минут.

17 сентября по той же статье в Красноярске арестовали за подписку на "протестные телеграм-каналы" Алексея Яночкина. 16 сентября в Следственном комитете России заявили, что возбудили по статье о склонении к массовым беспорядкам уголовное дело на московского активиста Дмитрия Чебанова и ещё десять "иных лиц".

В прошлом году Игорь Кузнецов провел серию одиночных пикетов в поддержку протестующих против ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. До этого журналист выходил на акции протеста из-за отказа мэрии согласовать митинг против политики федеральных властей.