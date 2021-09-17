Суд арестовал обвиняемых по делу о склонении к беспорядкам через Telegram

Басманный суд в Москве арестовал троих обвиняемых по делу о склонении через Telegram к беспорядкам во время выборов в Госдуму.

Автор телеграм-канала "Что делать" Дмитрий Чебанов и активисты Никита Крещук и Жанна Чернова отправлены в СИЗО на два месяца. Марию Платонову суд отправил под домашний арест.

В Красноярске по делу ранее в пятницу арестовали Алексея Яночника.

Уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время парламентских выборов возбуждено 15 сентября. 16 сентября Следственный комитет предъявил обвинения.

По делу проходят 11 человек из разных регионов. По версии следствия, обвиняемые обсуждали в Telegram стратегию, направленную на организацию массовых беспорядков в дни голосования с 17 по 19 сентября.