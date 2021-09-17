Суд арестовал обвиняемых по делу о склонении к беспорядкам через Telegram

Басманный суд в Москве арестовал троих обвиняемых по делу о склонении через Telegram к беспорядкам во время выборов в Госдуму.
Автор телеграм-канала "Что делать" Дмитрий Чебанов и активисты Никита Крещук и Жанна Чернова отправлены в СИЗО на два месяца. Марию Платонову суд отправил под домашний арест.
В Красноярске по делу ранее в пятницу арестовали Алексея Яночника.
Уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время парламентских выборов возбуждено 15 сентября. 16 сентября Следственный комитет предъявил обвинения.
По делу проходят 11 человек из разных регионов. По версии следствия, обвиняемые обсуждали в Telegram стратегию, направленную на организацию массовых беспорядков в дни голосования с 17 по 19 сентября.
- Автор телеграм-канала "Что делать" Дмитрий Чебанов и четверо его соратников были задержаны 5 сентября во время акции - они пытались вывесить баннер на здании Центрального детского магазина в Москве. Как следует из картотеки Мосгорсуда, после этой акции Чебанова арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
- С начала августа в телеграм-канале "Что делать" стали появляться анонсы всероссийской акции протеста. 16 сентября Чебанов записал видео, в котором обратился к гражданам России с предложением выйти "на улицы своих городов" 18 сентября. Аналогичные предложения поступали и жителям Дальнего Востока, им предлагалось выйти в центр своего города в один из дней голосования.
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