Оппозиционный активист Командиров приговорён к 6,5 годам за репосты

Суд в Смоленске приговорил блогера и оппозиционного активиста Сергея Командирова к 6,5 годам колонии. Его признали виновным в оправдании терроризма, возбуждении ненависти либо вражды, оскорблении представителя власти и реабилитации нацизма.

Прокурор требовал для автора телеграм-канала "Требуем ответов. Россия" 7 лет лишения свободы.

Командиров был задержан в октябре 2021 года и всё это время находился в СИЗО. Поводом для обвинения стали репосты в социальной сети ВКонтакте. Всего в деле было 6 эпизодов, в том числе репост ролика о постановочном суде над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. В конце ролика, распространявшегося в Интернете под названием "Судья Грэмм", президента России, его пресс-секретаря и главу "Роснефти" "приговаривают" к смертной казни.

Видео, как считают в Следственном комитете, содержит "признаки оправдания и формирования идеологии терроризма", а также "убежденности в допустимости осуществления террористической деятельности". При этом ролик был размещён в открытом доступе на YouTube.

Это не первое уголовное дело, связанное с постановочным судом над Путиным. Ранее автора видео Карима Ямадаева приговорили к штрафу в 530 тысяч рублей, признав его виновным в оправдании терроризма и оскорблении представителя власти. До этого Ямадаев находился под арестом в СИЗО.