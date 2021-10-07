Смоленскому активисту грозит 7 лет колонии за ролик с судом над Путиным 

Суд в Смоленске арестовал на два месяца местного оппозиционного активиста и автора телеграм-канала "Требуем ответов. Россия" Сергея Командирова по делу об оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Информация о задержании Командирова, которому недавно исполнилось 26 лет, и обыске в его квартире появилась накануне, однако в Следственном комитете не раскрыли суть предъявленных активисту обвинений. В четверг стало известно, что уголовное дело против него возбуждено по факту размещения в одной из социальных сетей постановочного видеоролика о суде над Владимиром Путиным, пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. В конце ролика им выносят смертный приговор.

Видео, как считают в СК, содержит "признаки оправдания и формирования идеологии терроризма", а также "убежденности в допустимости осуществления террористической деятельности". При этом официально российские надзорные органы его не запрещали: ролик размещён в открытом доступе на YouTube.

Это уже не первое уголовное дело, связанное с постановочным судом над Путиным. В марте автора видео Карима Ямадаева приговорили к штрафу в 530 тысяч рублей, признав его виновным в оправдании терроризма и оскорблении представителя власти. До этого Ямадаев находился под арестом в СИЗО.