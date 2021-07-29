"Оппозиция на завтрак". Рунет об обыске у Романа Доброхотова

Обысками Рунет удивить уже сложно, но обыск у редактора The Insider Романа Доброхотова всё-таки достаточно заметное событие.

Руслан Шаведдинов:

Все журналисты-расследователи для Кремля враги. Там надоело, что об их дворцах и секретах узнают люди. Им это очень не нравится. Вот и давят.

Татьяна Усманова:

Обыски у Романа Доброхотова. Еще одна строчка в хронику репрессий этого лета. Его коллеги пишут, что он сегодня должен был уезжать из страны. Почему-то решили оставить. Или напугать, чтобы следующим самолётом улетел совсем надолго. А еще послать весточку тем, кто билеты еще не купил, чтобы поторопились.

Против Ромы возбудили дебильное дело о клевете. Открыла Уголовный кодекс. Не знаю какая часть у Ромы, но если все плохо, то ему грозит до 2-х лет.

Мало того, что Доброхотов был в России (в наше время это само по себе преступление), он еще и отказался маркировать свое СМИ The Insiders как “иноагентское”. А те, кто не подчиняются, получают теперь мгновенное наказание.

Дело о клевете, по которому Роман пока проходит свидетелем, возбуждено по заявлению адвоката Сталины Гуревич:

У Романа Доброхотова обыск. Эта новость камнем в курятник взбудоражила СРИ (самопровозглашенную российскую интеллигенцию). Либеральная общественность зашлась в истерике, проклиная проклятого тирана и кровавую гэбню, дотянувшуюся-таки до отважного Романа Александровича. Конечно причиной обыска называют его заявление о положенном на российское законодательство об иноагентах болте, восхищаются его принципиальностью и советуют держаться. Не хочется с утра в сапогах да по чистым душам, но, видимо, придется. Дорогая возмущенная общественность, вы переоцениваете важность болта Доброхотова для кровавой гэбни. Обыск объясняется банально просто. По моему заявлению возбуждено уголовное дело по факту клеветы в адрес Макса ван дер Верффа, который, как вы помните, обратился ко мне за защитой, будучи оболганым Доброхотовым и его иноагентной помойкой. Так что обыск у Доброхотова проходит не как у пламенного революционера, а как у примитивного клеветника, от чего, согласитесь, ореол жертвы режима изрядно бледнеет.

Илья Ремесло:



Дело возбуждено по статье о клевете - то есть за вранье, вечные оппо-выдумки о злобном ГРУ и его агенте в Нидерландах.

Да, Рома, пора привыкать, что если ты что-то утверждаешь - то будь готов за это отвечать по полной. Прошли времена, когда на это смотрели сквозь пальцы. Теперь - только по закону.

Впрочем, такого рода аргументы воспринимаются с изрядным скепсисом.

Алексей Ковалёв:

Макс ван дер Верфф, по иску которого у Ромы обыски — никакой не журналист, конечно. Он нигде, кроме симоньяновских помоек, никогда не публиковался (и даже Раша тудей называет его блогером). Он давно поехал на теме козней голландского правительства — идеальный объект для вербовки.

Алексей Дуленков:

О клевете. Добрейшей души люди. А могли бы и за разглашение государственной тайны

Практически одновременно с обыском у самого Доброхотова прошёл и обыск у его родителей.

Михаил Маяцкий:

нас утро встречает... вестью об обыске у Александра Львовича Доброхотова и его жены, родителей Роман Доброхотов (запугать которого и есть единственная мыслимая цель этой отвратительной акции).

Надо ли напоминать, что Александр Доброхотов — огромная фигура российской философии и истории философии и просто прекрасный человек (и, кстати, не замеченный в политическом активизме любого рода).

Настойчивость, с которой режим ежедневно заколачивает гвозди в гроб гражданского общества, минимальных свобод да и самого здравого смысла, вызывает ярость. Бацьковизация России, увы, на марше...

Андрей Кураев:

Обыск у Александра Львовича Доброхотова

Это мой любимый преподаватель на философском факультете МГУ. Единственный, кто не был членом КПСС в те брежневские годы. Ученый мирового уровня.

Александр Морозов:

Когда я поступил на философский Александр Доброхотов был в университете уже легендарной молодой фигурой среди преподавателей. В 45 лет он стал зав.кафедрой на философском факультете, той с которой связаны имена Аверинцева, Гаспарова, Бибихина, Вячеслава Иванова. И вот сегодня у Александра Львовича - обыск. Потому что теперь "гебня" (а иначе теперь трудно назвать эти репрессивные органы) обыскивает не только жилье его сына - знаменитого журналиста Романа Доброхотова, но и квартиры родителей. Зачем это делается по делам о клевете или по административным делам о нарушении законов о СМИ? Они нападают на квартиры родителей только ради устрашения. Кого они запугивают? Профессора философии, чья жизнь и работа являются абсолютным вкладом в российское гуманитарное знание.

Вот что происходит в настоящий момент в России с гуманитарным знанием.

Антон Орехъ:

У властей странная тактика. С одной стороны, они выдавливают из страны неугодных им активистов, журналистов. А с другой: Пивоваров, Доброхотов буквально стояли одной ногой на границе, и им не дали отсюда уехать

И ещё одна показательная новость этой среды. На политолога Фёдора Крашенинникова завели уголовное дело за оскорбление того же ветерана, которого "оскорбил" Навальный.

Дмитрий Трещанин:

Задачка учебника математики позднего путинизма: сколько людей можно посадить одним простым ветераном?

Илья Новиков:

У России только два союзника - адвокат Сталина Гуревич и ветеран Игнат Артеменко

Николай Ляскин:

Дело абсолютно политическое и заведено исключительно за то, что Фёдор последовательно и очень точно говорит о бандитах, захвативших власть в России.

Дмитрий Гудков:

Подведем короткие итоги первой половины дня.

Два обыска у Романа Доброхотова (у него самого и родителей). Высосанная из пальца клевета. Главред «Инсайдера» – свидетель, но у него отобрали загранпаспорт, сорвав завтрашний отлет.

Уголовка на эмигрировавшего в Литву Федора Крашенинникова- тоже по клевете на все того же универсального ветерана Игната Артеменко.

«Открыточник» Артем Важенков из Твери не смог узнать, за что его сняли с выборов и подал в суд – ну хоть скажите, что стало причиной.

Я ничего не упустил?

Впрочем, достаточно уже далеко не только умному. Понятно всем.