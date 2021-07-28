На политолога Крашенинникова завели дело о клевете на ветерана

В отношении уехавшего из России политолога Фёдора Крашенинникова завели дело о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Об этом политолог сообщил на своей странице в фейсбуке. Это тот же самый ветеран, по делу о клевете на которого ранее был оштрафован на 850 тысяч рублей оппозиционер Алексей Навальный.

Комментарии Крашенинникова об этом судебном процессе стали основанием для уголовного преследования уже его самого. Дело было заведено 23 июля. Поводом для этого стал пост политолога в его телеграм-канале. В постановлении говорится, что Крашенинников "посредством телеграмм-канала "Телеграммы Крашенинникова" распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны".

Артеменко в прошлом году снялся в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Навальный сказал, что в ролике участвовали "холуи и предатели". Суд счёл это клеветой. Навальный на суде утверждал, что престарелого ветерана цинично используют для обогащения родственники.

В июле Фёдор Крашенинников сообщил о том, что покинул Россию и пока не собирается возвращаться. Он уточнил, что в настоящее время находится в Вильнюсе, где и планирует жить.

В прошлом году Крашенинникова арестовывали на семь суток по статье о неуважении к власти - за то, что в своём телеграм-канале он нецензурно высказался о судьях Конституционного суда, одобривших "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. До этого политолога штрафовали на 30 тысяч рублей - также за неуважение к власти.