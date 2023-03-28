Оппозиция в Турции требует снять с выборов кандидатуру Эрдогана

В Турции три оппозиционные партии потребовали снять с президентских выборов кандидатуру действующего главы государства Реджепа Эрдогана. Обращение в Высшую избирательную комиссию страны направили Хорошая партия, Партия демократии и прорыва, а также Партия Отчизны. Оппозиция поддерживает главного оппонента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу.

По мнению авторов обращения в избирком, выдвижение действующего президента противоречит Конституции Турции, так как его текущий срок – второй по счёту. Анкара утверждает, что после конституционного референдума 2017 года президентские сроки Эрдогана обнулились.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Их не стали переносить несмотря на недавнее землетрясение, жертвами которого стали более 50 тысяч человек.

Эрдоган и Кылычдароглу – фавориты предвыборной гонки. В их кампаниях преобладает тема землетрясения. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану – плохая подготовка властей к преодолению последствий разрушительных подземных толчков и недостатки в оказании помощи пострадавшим.

Недавние опросы показывают, что кандидат от оппозиции может набрать больше голосов нежели действующий президент. При этом некоторые социологи допускают, что в конечном счёте процент голосов может быть схожий.