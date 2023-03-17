Турция начнёт ратификацию членства Финляндии в НАТО

Турецкий парламент в ближайшие сроки начнёт ратификацию вступления Финляндии в НАТО. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу на встрече со своим финским коллегой Сауле Ниннистё в Анкаре. Что касается вступления в НАТО Швеции, турецкие власти пока не готовы одобрить его. Со шведским правительством продолжаются переговоры.

За день до этого, в четверг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что венгерский парламент вынесет на голосование вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО 20 марта.

После начала военного вторжения России в Украину ранее нейтральные Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к блоку НАТО. Для одобрения заявки необходима её ратификация всеми странами-членами альянса. Единственные из 30 стран НАТО, до сих пор не одобрившие соглашение - Турция и Венгрия.

В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция также требует от Швеции экстрадиции более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.

В парламенте Венгрии сроки голосования о ратификации несколько раз переносились. Глава канцелярии Виктора Орбана заявлял, что первым делом Венгрия должна принять антикоррупционное законодательство, а лишь после этого сможет заняться вопросами НАТО.

Венгерская оппозиция обвинила правящую партию Орбана в затягивании голосования. Орбан стремится к сохранению связей с Москвой, несмотря на российское военное вторжение в Украину.