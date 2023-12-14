Опрос: 34% россиян считают страну "нестабильной и непредсказуемой"

Более трети россиян считают страну "нестабильной и непредсказуемой", следует из совместного исследования ЦСП "Платформа" и РГГУ.

Респондентам предлагались пары противоположностей: соответственно, нестабильной Россию видят 34% опрошенных, устойчивой – 61%. Также именно "стабильности" больше всего хотят россияне от России будущего, судя по ответам на открытый вопрос.

Нынешний президент России Владимир Путин, который планирует переизбраться на пятый срок, говорит о "стабильности" с 2000 года, когда впервые стал президентом. Вначале он использовал это слово как противопоставление "лихим 1990-м", позже в его речах появились оксюмороны вроде "стабильного развития", а сама "стабильность" превратилась в миф (и в мем), на котором строился образ Путина, – по крайней мере, до российского вторжения в Украину.

В 2020 году, после голосования за поправки в Конституцию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста "сколько президенту нужно времени, чтобы укрепить стабильность?", сказал, что Путин "работает над этим постоянно".

В других парах противоположностей 30% респондентов назвали Россию "бедной", "авторитарной" и "безразличной к качеству жизни своих граждан".

На вопрос, какие ценности России необходимо защищать и укреплять в первую очередь, 42% респондентов назвали "права и свободы человека". Этот вариант выбирали чаще всех. Следом идут "справедливость" и "народное единство" – по 35%, "силу и авторитет власти" выбрали 12% опрошенных.

Также – со значимым отрывом от "стабильности" – от России будущего респонденты ожидают "благосостояния граждан", "бесплатной качественной медицины" и "мирного неба".