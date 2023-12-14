Первый канал в новостях показал вопросы к прямой линии с Путиным

На Первом канале в эфир о подготовке к прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попали вопросы о мобилизованных, войне и росте цен. На это обратили внимание "Важные истории".

В вечернем выпуске новостей 13 декабря на федеральном Первом канале в репортаже из Гостиного двора, где сегодня пройдёт прямая линия с Путиным, на экране за спиной корреспондента Антона Верницкого вывели вопросы: "Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?", "До каких пор наша страна будет зависеть от доллара? И почему стоимость продуктов очень высокая, а качество очень низкое?", а также "Когда закончится война? Когда будет мир над головой? Когда начнутся мирные переговоры?". В одном из сообщений, попавших в кадр, война в Украине названа войной, а не "специальной военной операцией".

Неизвестно, как эти вопросы попали на экран и будут ли их задавать на пресс-конференции Путину. В репортаже журналист никак не прокомментировал это. На сайте Первого канала кадры с вопросами удалили.

Накануне родственники мобилизованных россиян, которые добиваются возвращения близких с фронта, устроили флешмоб, пытаясь "засыпать" команду прямой линии вопросами о демобилизации.

В прошлом году на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию президента.

Изначально предполагалось, что прямая линия в этом году пройдёт летом (с 2017 года её проводили в июне). Однако позже источники в администрации президента рассказали, что мероприятие перенесут на конец года – после "определенности с ситуацией на фронте".

В этом году пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые назначены на 17 марта 2024 года, однако голосование пройдёт в три дня - с 15 по 17. Президент Владимир Путин уже заявил, что будет баллотироваться на пятый срок как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку Путина, оно пройдёт 16 декабря в Москве.

Путин впервые стал президентом в 2000 году и остаётся им уже четыре срока (с перерывом на 2008–2012 годы). Баллотироваться на пятый срок ему позволяют принятые по инициативе самого Путина поправки к Конституции.

Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить президенту больше 80 процентов голосов в ходе голосования, писали "Медуза" и "Вёрстка". На выборах 2018 года его победу объявили с рекордным результатом 76,69 процента.