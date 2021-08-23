Предвыборные выплаты Путина составят полтриллиона рублей

Выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные президентом Владимиром Путиным, обойдутся бюджету более чем в 500 миллиардов рублей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета. По словам Макарова, направить их на поддержку граждан стало возможно, так как экономика страны практически восстановилась после кризиса.

22 августа Путин на предвыборном съезде партии "Единая Россия" предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – в среднем по 15 тысяч рублей. По словам Путина, выплаты пенсионерам партия должна "проработать" после того, как сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. Президент не состоит в партии, но участвует в её предвыборных мероприятиях.

В начале июля Путин подписал указ о выплатах пособий семьям с детьми. На одного ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет было предложено выделить 10 тысяч рублей. Выделение этих денег он проанонсировал в ходе прямой линии в июне. На следующий год это пособие не запланировано.

Выборы в Госдуму в России запланированы на середину сентября. В восьмой созыв нижней палаты российского парламента будут избраны 450 депутатов, срок действия их полномочий – пять лет.